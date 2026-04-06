El Pabellón y el Quirinal A logran el billete para el Arousa Fútbol 7 en su fase previa

El torneo finalizó su fase previa MONICA VILA

El CD Pabellón Promesas y el Quirinal A lograron los dos últimos billetes en juego para el Arousa Fútbol 7, sumándose así al Ourense A y Val Miñor. Por un lado, en la final, el CD Pabellón se vio las caras con el Bertamiráns A, a quienes vencieron por un 1-2.

La última jornada del torneo MONICA VILA

Por su parte, el Quirinal A se midió al Atlético Coruña Montañeros A, llevándose la victoria por un 2-1. Así, finaliza en A Senra la fase previa del torneo, que volverá a disputarse en las mismas instalaciones ahora ya con todos los equipos al completo. De nuevo, las gradas estuvieron repletas para animar a los jugadores alevines.