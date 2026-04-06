Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Pabellón y el Quirinal A logran el billete para el Arousa Fútbol 7 en su fase previa

Se suman así a Ourense CF A y ED Val Miñor

María Caldas
06/04/2026 07:00
Torneo AF7
El torneo finalizó su fase previa
MONICA VILA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El CD Pabellón Promesas y el Quirinal A lograron los dos últimos billetes en juego para el Arousa Fútbol 7, sumándose así al Ourense A y Val Miñor. Por un lado, en la final, el CD Pabellón se vio las caras con el Bertamiráns A, a quienes vencieron por un 1-2. 

Torneo AF7
La última jornada del torneo
MONICA VILA

Por su parte, el Quirinal A se midió al Atlético Coruña Montañeros A, llevándose la victoria por un 2-1. Así, finaliza en A Senra la fase previa del torneo, que volverá a disputarse en las mismas instalaciones ahora ya con todos los equipos al completo. De nuevo, las gradas estuvieron repletas para animar a los jugadores alevines.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina