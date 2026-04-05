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Deportes

Un gol de Luismi amarga la fiesta del centenario del Céltiga FC en A Illa

Los de Carro perdieron por 0-1 ante el Alondras en un partido en el que el balón parado les volvió a costar los tres puntos

María Caldas
05/04/2026 23:00
Céltiga vs Alondras
Céltiga vs Alondras
MONICA VILA
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El Céltiga FC no pudo celebrar en casa el centenario con una victoria. Los de Luis Carro, que lucieron una equipación especial por sus 100 años de historia, perdieron por 0-1 ante el Alondras CF con un gol de Luismi cuando quedaban menos de diez minutos de partido.

En el primer tiempo, los locales marcaron un ritmo muy alto tanto a nivel defensivo como ofensivo, haciendo que los de Rafa Villaverde estuvieran muy incómodos con y sin balón. Los visitantes optaban por apoyarse en sus extremos con el fin de que los locales corriesen hacia atrás. 

Fueron muchas las situaciones de peligro que generó el Céltiga a través de la figura de Nico por fuera, pero no encontraron remate. En una de ellas, Adri Rodríguez se quedó muy cerca de llegar al remate, y en la siguiente, Anxo estuvo cerca de estrenar el marcador. 

Otra de las ocasiones de los locales llegó en una falta lateral que remata Arnosi en el segundo palo y que se terminó yendo por encima de la portería.

Céltiga vs Alondras
El Céltiga lució una camiseta especial por los 100 años
MONICA VILA

La oportunidad más clara para estrenar el marcador llegó tras un centro de Anxo al que llega Adri para dejársela a un metro de portería a Julio Rey, que estrelló el disparo contra Brais Pereiro. 

El Alondras, por su parte, tuvo un tiro cruzado de Martín Rafael y una transición en un córner en el que hicieron correr atrás a los isleños, pero no consiguieron materializar, por lo que el duelo se fue al descanso con el 0-0 en el marcador.

Segundo tiempo

Los isleños acusaron el esfuerzo del primer tiempo con una bajada de energía, pero continuaron presionando por fuera a través de Nico. Adri remató al primer palo pero no la enganchó bien. Por los visitantes, en un balón parado, Abel intentó encajar con un disparo que, en fuera de juego, se fue al palo. 

Céltiga vs Alondras
Giráldez defiende un balón
MONICA VILA

Otra de las ocasiones claras del Alondras pasó por un centro lateral que remataron a bocajarro y sacó Manu Táboas a córner. El gol llegó en una acción a balón parado. “Es un gol calcado al que nos hacen el otro día en Boiro. Sabíamos que era su mejor rematador y nos costó el partido. Este partido no era para haberlo perdido, lo más justo habría sido un empate”, lamenta Luis Carro.

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