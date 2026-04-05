Un Boiro sin pólvora deja escapar dos puntos ante un Villalbés en inferioridad

El once titular del CD Boiro Tania Martínez

El CD Boiro necesita gol. Los de José Tizón no pasaron del empate a cero en Barraña ante un Racing Villalbés que compitió en inferioridad numérica la mayor parte del partido tras la temprana expulsión de Javi Varela.

Los locales, que tuvieron más de una veintena de oportunidades para anotar, no fueron capaces de sentenciar un partido en el que empezaron siendo dueños del juego y en el que terminaron sometiendo a su rival, y es que Santomé fue el gran protagonista del Villalbés con varias paradas que dejaron a Barraña muda.

La primera ocasión de peligro la firmó el Boiro, en un pase filtrado de Prol a Landeira que se quedó mano a mano con Santomé, que se hizo con el balón. Landeira tuvo otra ocasión de remate tras centro lateral, pero el esférico se fue desviado. Juampa lo intentaba desde fuera del área con un disparo al que le faltó solo un poco de precisión para dejar a Santomé sin opción.

Los locales estaban mostrando más mordiente y comodidad en la circulación de balón. El colegiado anuló un gol al Boiro por fuera de juego. Tras una falta directa que Juampa puso al área, en pleno aturullo, Arán consiguió rematar tras un despeje de Manu, pero el tanto no subió al marcador.

Los de Tizón estaban teniendo mucha más presencia en el área, mientras que los lucenses apenas podían pasar al último tercio del campo. El Boiro estaba sometiendo a los de Juan Rodríguez pero faltaba materializar. Iago Martínez tuvo un remate de cabeza pasado el ecuador de la primera mitad pero se fue directo a las manos de Santomé.

Pasado el minuto 20, el Villalbés se quedó con 10 tras la expulsión de Javi Varela por una falta sobre Mario Prol, en la que el seis lucense llegó tarde y arrolló duramente a Prol. La ocasión más clara la tuvo Juanma en el área pequeña.

El capitán del Boiro disparó al borde del área y el balón tocó por muy poco el palo. Al borde del descanso, los visitantes aumentaron un punto la intensidad. Juampa tuvo otra ocasión en el área con un disparo que tocó en la defensa.

Segundo tiempo

Tras el descanso, Tizón movió el banquillo dando descanso a Samu Araújo y entrando en acción Yosi. Por su parte, Juan Rodríguez apostó por una línea defensiva de cinco ante la fuerte presión boirense. Javi Rey tuvo una ocasión en el área, pero Iago Martínez le acabó ganando la espalda para evitar peligro para Borja Rey.

Yosi tuvo un disparo lateral que complicó las cosas a Santomé, que en la jugada inmediata sacó una mano milagrosa. La polémica estuvo servida en Barraña con un remate de Juanma que pareció cruzar la línea de meta, pero no subió al marcador. Los locales seguían insistiendo en el área, pero no encontraban fortuna.

Juampa estuvo a punto de estrenar el marcador, pero Santomé estaba teniendo un día brillante Mario Prol tuvo otra ocasión clarísima con un disparo desde fuera del área que se fue por encima de los palos. Los locales lo siguieron intentando hasta el final, con un posible penalti sobre Juanma que no se señaló, pero esta vez no hubo suerte en Barraña.