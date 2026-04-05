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Deportes

Río Ulla y San Agustín tocan el cielo en Vilagarcía

Se proclamaron campeones de la categoría júnior de la 29ª edición de la Basket Cup-Helena Mariño

María Caldas
05/04/2026 17:52
BALONCESTO
La entrega de premios en Fexdega
Mónica Ferreirós
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La Vilagarcía Basket Cup bajó el telón de su 29ª edición con un acto de clausura y la pertinente entrega de premios en el Recinto Ferial de Fexdega. El Club de Baloncesto Vilagarcía dio así por terminados cuatro intensos días en los que más de 50 personas voluntarias se volcaron con el desarrollo del torneo. 

Por un lado, en la categoría infantil femenino Corbajosa y Compañía de María se hicieron con el primer puesto, mientras que en el masculino A/B la victoria fue para Blanco Amor, siendo subcampeón Atlético Avilesina, y en C/D victoria para La Flecha A, con la segunda plaza para Besana. 

BALONCESTO
La entrega de premios en Fexdega
MÓNICA FERREIRÓS

En cadete femenino A/B, la victoria fue para Piélagos, y en el cuadro C/D femenino Ponferrada se llevó el triunfo a casa. En el apartado masculino 1 el primer puesto fue para Allariz, y la segunda plaza para Besana. En masculino 2, Ponferrada volvió a lo más alto del podio con su equipo A, mientras que Gijón fue subcampeón.

Por último, en la categoría júnior femenina, el Río Ulla se proclamó campeón, con segundo puesto para Ponferrada. En el lado masculino el primer puesto fue para San Agustín, y el subcampeonato para Atlético Avilesina.

BALONCESTO
La entrega de premios en Vilagarcía
Mónica Ferreirós
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