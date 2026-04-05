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Deportes

Quirinal A, Lalín, y Pabellón se perfilan como grandes favoritos en A Senra

Ourense CF A y ED Val Miñor ya tienen el billete tras la primera jornada del Arousa Fútbol 7

María Caldas
05/04/2026 06:00
AF7
La jornada en A Senra
MONICA VILA
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A Senra volvió a vibrar una jornada más con el Arousa Fútbol 7, que desplazó a miles de personas al municipio de O Salnés. Después de que el Ourense CF A, y el ED Val Miñor consiguieran los billetes en la primera parte de la fase previa del torneo, durante la jornada de ayer se pusieron en juego los otros dos puestos, que se decidirán hoy a las 21:15 horas en las respectivas finales. 

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La jornada en A Senra
MONICA VILA

De nuevo, las gradas de A Senra estuvieron repletas para apoyar a los jugadores alevines en una nueva jornada, en la que equipos como el Xuventude Oroso o el CD Quirinal A destacaron con goleadas. Por un lado, el Oroso venció por 0-3 al Sada CF A, y el Quirinal A venció al Victoria CF B por 0-4. Tras empatar a dos ante el Rápido de Bouzas B, el Xuventude Oroso se colocó primero de l grupo A. 

Por otro lado, el Villalonga FC venció también por 2-4 al Sada CF A. Por otro lado, el Portonovo SD también se dio un baño de confianza al vencer por 0-3 en su enfrentamiento ante el Sada CF B, en su primer encuentro de la jornada. Los arlequinados no corrieron la misma suerte en su segundo encuentro, en el que cayeron por 0-4 ante la UD Santa Mariña.

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Las gradas estuvieron repletas
MONICA VILA

Otro de los resultados de la jornada pasó por el Pabellón, que venció por 8-0 al Sada CF B. Así, consiguieron ponerse primeros del grupo B. El Bertamiráns A también sumó otro de los grandes triunfos de lajornada ante el Calasanz B por un 6-0, para ponerse líderes del grupo C. 

El EF Lalín A goleó por 4-0 al Calasanz C, colocándose a la cabeza del grupo D con nueve puntos. Para cerrar la jornada, en el grupo E lidera sin piedad el Quirinal A con 13 puntos, y en el F, ocupa la primera plaza el Bertamiráns B.

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La jornada en A Senra
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La jornada de hoy despedirá la fase previa del Arousa Fútbol 7, arrancando a las 10:00 horas con el enfrentamiento entre el Rápido de Bouzas B y el Villalonga FC en el campo uno, mientras que en el segundo campo se disputará el enfrentamiento entre el Victoria CF A y el Sada A.

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