El CJ Cambados duerme fuera del descenso tras golear al Barbadás

Gregor anotó dos de los tres goles MONICA VILA

El CJ Cambados consiguió la primera victoria en Burgáns en lo que va de año. Los de Pénjamo golearon por un 3-2 a la UD Barbadás, un rival directo en la zona baja de la tabla clasificatoria, y duermen así fuera de las plazas de descenso tras la derrota del Silva SD.

Los de Pénjamo lograron ir al descanso con tres goles de ventaja, y a pesar de que en la segunda mitad los visitantes buscaron apretar en área, la solidez defensiva del Cambados volvió a ser protagonista.

Seydou trata de recuperar un balón MONICA VILA

Desde el inicio, los locales tuvieron muchos acercamientos al área de Borja Atanes. En un disparo de Diego Iglesias que ataja el portero, en el rechace, un Tiko muy atento, enganchó el balón para estrenar el marcador y desatar la euforia en Burgáns, que llevaba meses sin ver cómo su equipo ganaba en el papel de local.

Con el primer gol en el electrónico, el Cambados salió a por más. Así, en un balón muerto en el área, Gregor aprovechó para poner el 2-0. El Barbadás buscaba llegar al área mediante golpeos sobre su sector derecho, buscando a Nespereira en prolongación, pero los cambadeses defendieron bien.

Gregor anotó dos de los tres goles MONICA VILA

El 3-0 llegó tras un balón de Tiko que puso el dermarque a Gregor, quien mano a mano con Atanes definió a un lado para aumentar la ventaja en el marcador. Los visitantes tuvieron una falta frontal que Conde desvió sin mayor problema.

Ya en el segundo tiempo, el Barbadás acumuló mucha gente en última línea con el fin de colocar balones al área. Así, llegó el 3-1 tras una dejada de Nespereira que remata Iker Gómez. Los locales pudieron cerrar el partido con un disparo de Tiko, pero faltó puntería. El 3-2 llegó en un balón al área tras saque de banda que termina rematando Carlos Villar al final del partido.