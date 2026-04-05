El Céltiga FC saca el traje de gala para recibir al Alondras

Adri Rodríguez disputa un balón con Juanma MONICA VILA

El Céltiga FC regresa al Salvador Otero para recibir hoy a las 18:00 horas a un Alondras que ansía reencontrarse con la victoria. Los de Luis Carro llegan al encuentro en una exigente semana de tres partidos en la que vienen de empatar a uno con el Boiro, y que ahora esperan poder cerrar con una victoria como local.

Asimismo, será un duelo especial en el Salvador Otero, ya que el Céltiga lucirá una camiseta especial, hecha solo para este partido, con motivo del centenario de la entidad.

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Luis Carro no podrá contar con Hugo por lesión, y son duda Sobrido, Álex Rodríguez y Carlos, aunque el técnico espera que alguno de ellos esté para poder entrar en la convocatoria. Tampoco estarán disponibles Martín Sánchez y Santi Figueroa por sanción.

Adri disputa un balón con Arán MONICA VILA

Como locales, los isleños llevan ocho victorias, tres empates y tres derrotas, además de 27 goles a favor y 17 en contra. “En esta semana de tres partidos intetaremos llegar lo más frescos posible. Va a ser un partido muy difícil, que está hecho para jugar el play-off. Este encuentro es fundamental de cara a mirar hacia arriba”, señala el técnico.

Enfrente, el Céltiga FC tendrá a un Alondras que ocupa la decimotercera posición de la tabla clasificatoria con 35 puntos, y que en el papel de visitante lleva tres victorias, cuatro empates y siete derrotas, así como 19 goles a favor y 23 en contra.

“Si somos capaces de sumar de tres nos va a dar una ventaja para llegar a las cinco últimas jornadas y estar en la pelea por el play-off. Vamos con esa ilusión”, comenta Luis Carro. Actualmente, los isleños se encuentran en la undécima posición con 40 puntos, a solo dos de la ansiada quinta plaza.

“Somos un recién ascendido y pelear por esos cinco primeros puestos sería increíble, pero sabemos que va a ser difícil, son un equipo dinámico con muchísima calidad, pero esperamos ser capaces de sacarlo adelante”, concluye el entrenador del Céltiga.