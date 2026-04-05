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Deportes

El Cambados busca oxígeno en un partido vital ante Barbadás

Los de Pénjamo reciben hoy a las 17:30 horas a un rival directo. "Es un partido en el que nos jugamos mucho y eso tenemos que transformarlo en positivo", dice el técnico

María Caldas
05/04/2026 06:30
El Cambados sólo ganó tres partidos en lo que va de liga y uno de ellos fue contra el Viveiro en la primera vuelta
El Cambados sólo ganó tres partidos en lo que va de liga y uno de ellos fue contra el Viveiro en la primera vuelta
Gonzalo Salgado
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El CJ Cambados regresa hoy a las 17:30 horas al Municipal de Burgáns en un encuentro determinante por la permanencia en Tercera RFEF un año más. 

Los de Pénajmo esperan ahora a la UD Barbadás tras empatar a cero en su visita al Viveiro FC, otro de los rivales directos en la zona baja de la tabla. Un encuentro en el que los cambadeses esperan poder encontrar efectividad de cara a portería para sumar tres puntos que pueden valer la continuidad en Tercera.

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Actualmente, el Cambados se encuentra en la decimosexta posición, mientras que la UD Barbadás es última con 16 puntos, frente a los 23 de los de Pénjamo. Para el enfrentamiento, el técnico seguirá sin poder contar con Fran y con Edi por lesión, mientras que vuelve Tavares tras la sanción. 

“Ellos son un equipo con mucha fortaleza física, que suelen buscar muchas situaciones de área con balones laterales”, explica el técnico del Cambados.

“Tenemos que estar muy concentrados y ser capaces a imponernos en los duelos. Es un partido en el que nos jugamos mucho y eso tenemos que transformarlo en positivo”, insiste Pénjamo. 

En casa, el Cambados lleva dos victorias, seis empates y seis derrotas, además de siete goles a favor y nueve en contra, siendo el segundo equipo de la categoría que menos encaja. “Debemos de saber materializar las ocasiones e imponernos en los momentos clave del partido”, recalca el técnico del Cambados.

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