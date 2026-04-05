El Boiro recibe a un rocoso Villalbés en plena pelea por la quinta plaza

El Boiro empató a uno en la jornada intersemanal MONICA VILA

El CD Boiro recibe hoy a las 18:00 horas en Barraña al Racing Club Villalbés. Los de Juan Rodríguez llegan al municipio barbanzano tras empatar a uno en A Lomba, mismo resultado que lograron los de Tizón en casa en la jornada intersemanal ante el Céltiga. Para el partido, el técnico no podrá contar con Yago García, que es baja por ruptura muscular.

“Estamos animados después de esta semana, tenemos muchas ganas de poder sacar el partido adelante para engancharnos de nuevo en la lucha por el play-off”, dice Tizón. Enfrente, tendrán a un Villalbés que necesita volver a la zona noble.

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“Es uno de los equipos más experimentados de la categoría, son muy fuertes a balón parado e intentan imponer siempre su ritmo de juego”, insiste el entrenador del CD Boiro. En el papel de local, el cuadro barbanzano lleva cinco victorias, cuatro empates y cinco derrotas, así como 17 goles a favor y 14 en contra.

“Va a ser importante también la gestión emocional del partido, no podemos tener ansiedad por desequilibrar el encuentro porque ellos son un equipo muy experto y si te equivocas te penalizan”, recalca Tizón.

A domicilio, el Villalbés solo perdió en una ocasión, acumulando cinco victorias y ocho empates, además de 13 goles a favor y cinco en contra, siendo así el menos goleado de la liga.