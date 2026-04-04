Vilagarcía despide mañana la nueva edición de la Basket Cup

La jornada de hoy MONICA VILA

La Vilagarcía Basket Cup-Helena Mariño finaliza hoy su 29ª edición. El torneo organizado por el Club de Baloncesto Vilagarcía enfrenta las últimas horas del torneo, y es que a las 15:00 horas se realizará la entrega de premios y posterior acto de clausura.

Las gradas volvieron a estar repletas MONICA VILA

Durante los tres primeros días de la Vilagarcía Basket Cup las gradas se mostraron totalmente llenas en los distintos pabellones arousanos en los que se desarrolló el mismo. Desde la organización, no quisieron perder la oportunidad de agradecer a todos los asistentes el ambiente que se creó durante los partidos.