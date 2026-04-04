Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Vilagarcía despide mañana la nueva edición de la Basket Cup

La entrega de premios será a las 15:00 horas en Fexdega

María Caldas
04/04/2026 21:20
_ONI5119_14574754
La jornada de hoy
MONICA VILA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La Vilagarcía Basket Cup-Helena Mariño finaliza hoy su 29ª edición. El torneo organizado por el Club de Baloncesto Vilagarcía enfrenta las últimas horas del torneo, y es que a las 15:00 horas se realizará la entrega de premios y posterior acto de clausura. 

_ONI5107_14563682
Las gradas volvieron a estar repletas
MONICA VILA

Durante los tres primeros días de la Vilagarcía Basket Cup las gradas se mostraron totalmente llenas en los distintos pabellones arousanos en los que se desarrolló el mismo. Desde la organización, no quisieron perder la oportunidad de agradecer a todos los asistentes el ambiente que se creó durante los partidos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina