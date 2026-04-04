La RC Soccer Cup pone en escena al talento Sub 16

Uno de los encuentros de la jornada en Vilaxoán MONICA VILA

La Ramiro Carregal Soccer Cup continúa rodando entre el Municipal de Vilaxoán y el Manuel Jiménez. El torneo Sub 16 llega mañana a su final, después de dos días intensos en los que los distintos equipos mostraron su mayor potencial.

En la primera jornada, el Victoria Guimaraes fue uno de los grandes protagonistas, con una goleada por 12-0 a la SD Sofán. La UD Logroñés también firmó una laureada goleada por 8-0 ante el Cidade de Ribeira.

En cuanto a los equipos madrileños, tanto el Fuenlabrada como el CD Leganés firmaron abultados marcadores, con un 5-0 ante Cuatrovientos y un 7-0 ante el Ayron Club, respectivamente. El anfitrión, el San Martín CF también tuvo que verse las caras con uno de los combinados de la capital, como es el Rayo Vallecano.

Los de Vallecas sumaron una victoria por un doloroso 6-0. Así, durante la primera jornada, en el grupo A el Ural se puso en cabeza, en el B el Racing de Ferrol, en el C el Vitoria FC Guimaraes, en el D el CD Calasanz, en el E el CF Fuenlabrada, y el F la ED Val Miñor, y, por último, en el grupo G se puso en cabeza la UD Logroñés con siete puntos.

Las gradas durante la jornada MONICA VILA

Ya en el segundo día del torneo, los líderes de grupo comenzaron imponiéndose. Por un lado, el Guimaraes, uno de los favoritos al título, venció por 2-0 al Pabellón Ourense CF, mientras que el Racing de Ferrol sufrió una derrota por 2-0 ante FC Famalicao, resultado que repitió la ED Val Miñor ante un potente CD Leganés.

Los madrileños volvían a sumar una nueva victoria también por 2-0 ante la EF Lalín. No tuvo su mejor día el RC Celta, que empató a cero con el CF Fuenlabrada y por 1-1 ante Cuatrovientos, para terminar perdiendo por 0-1 ante el Atlético Barranco Hondo.

El Ural, por su parte, no falló y volvió a sumar con un 2-0 ante el Fundación Imagine 2050. El Sofán SD salió apeado de su duelo ante el Fútbol Origen Andaluz, que se llevó la victoria por 2-1. Los coruñeses jugaron y vencieron en penaltis en la Fase Centola.

La jornada en Vilaxoán MONICA VILA

Durante el día de mañana, se esperan grandes enfrentamientos como el Deportivo-Celta en la Fase Ameixa, o el CF Fuenlabrada ante el CD Leganés en la Fase Mexillón. Mientras tanto, en el Manuel Jiménez también se decidirán encuentros como el ED Val Miñor-Vitoria Guimaraes en Fase Mexillón, o el CD Cedeira contra el Fútbol Origen Andaluz en Fase Ameixa.