La Vilagarcía Basket Cup suma un día más en una edición al alza

De izquierda a derecha: Alberto Blanco, presidente del CB Vilagarcía, Álvaro Carou, edil de Turismo, junto a Álvaro González y Benjamín MONICA VILA

La pelota naranja vuelve a botar sobre las pistas vilagarcianas con la celebración de la Vilagarcía Basket Cup-Helena Mariño, que celebra desde mañana, jueves dos de abril, hasta el domingo cinco, su XXVIX edición.

En esta ocasión, los partidos se disputarán exclusivamente en Vilagarcía de Arousa, y es que desde la organización decidieron bajar un 25% la ratio de participación este año con el fin de que todo el equipo humano que hace posible un torneo de tal nivel pueda también disfrutar de los más de 200 partidos. Asimismo, con el fin de poder disputar todos los encuentros en la capital arousana, este año la competición durará un día más que los anteriores.

“Este torneo es posible gracias a la capacidad que tiene el Concello de Vilagarcía de disponer de tantas instalaciones”, comenta Alberto Blanco, presidente del Club de Baloncesto Vilagarcía.

“Tuvimos el honor de contar con el apoyo de concellos limítrofes, pero para nosotros como organización nos implicaba una separación que entendemos que no es lo que pretendíamos, estábamos muy dispersados”, explica.

De nuevo, la Basket Cup vuelve a tener cifras de récord. Solo en categoría cadete participarán más de 1.000 deportistas, En cadete femenino participarán 15 equipos, y en el lado masculino, 17, lo que significa un total de 75 partidos en dicha categoría.

Por el lado infantil femenino también acudirán 15 equipos, y por el masculino, 15, lo que supone un total de 90 partidos. Por último, en júnior participan 10 equipos femeninos y otros 10 masculinos, disputando así 50 partidos. En total, serán 215 encuentros en cuatro días. Asimismo, también habrá diez pistas de Minibasket, categoría en la que no habrá marcador y no será competitiva.

“Por esta categoría acudirán más de 450 niños de toda Galicia, que tendrán hinchables y animación durante todo el día. Queremos romper con lo que hacen de forma cotidiana cada fin de semana”, dice Alberto Blanco. En total, participarán 87 equipos entre las categorías infantil, cadete y júnior, a los que habrá que sumar los 40 combinados de Minibasket.

Once instalaciones

En total, la Vilagarcía Basket Cup tendrá a su disposición once instalaciones municipales. Contarán con cinco canchas en Fexdega, Castelao, Fontecarmoa 1 y 2, el instituto de Carril, así como el colegio de Faxilde, y por último, A Torre, que se usará de forma puntual.

“Tenemos equipos de toda Galicia, Asturias y Cantabria, y por primera vez contaremos con un equipo francés, el Hendaya”, cuenta el presidente del CB Vilagarcía. “Sentimos mucho haber dejado a equipos fuera, pero este año había que reducir”, lamenta Blanco.

En cuanto al alojamiento de los equipos, todos se quedarán entre Vilagarcía, A Illa, Caldas de Reis, Vilanova de Arousa y Cambados, descartando este año a Sanxenxo por distancia. “Está muy lejos, era una incomodidad por los horarios del autobús y por eso se hicieron estos pequeños cambios. Los números asustan, pero pensamos que esto nos va a permitir disfrutar más de lo que hacemos”, concluye Blanco.

El primer partido se disputará mañana a las 14:00 horas en Fontecarmoa 1, en un duelo que medirá al CBV con el Atlético Avilesina. Los cruces finales para los respectivos grupos están previstos para el domingo a las 13:30 horas, con el fin de acabar a las 15:00 horas con los premios.