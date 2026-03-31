Boiro y Céltiga llegan al derbi del jueves con la ilusión desbordada

fútbol céltiga vs boiro Gonzalo Salgado

Céltiga y Boiro lograron importantes victorias a domicilio en los campos del Lugo B y Barbadás, por lo que continúan enganchados a una pelea por el play-off cada vez más abierta. Y es que la irregularidad de Somozas y Vilalbés deja abiertas tres plazas de fase ascenso para un total de diez aspirantes. Entre el Arteixo, que es tercero, y el Lugo B, decimosegundo, sólo hay 5 puntos de diferencia.

De forma que los equipos que encadenen una buena racha en este último mes y medio de liga serán los que se clasifiquen para jugar por ascender. Boiro y Céltiga están empatados a 39 puntos, dos menos que el Gran Peña, que es quinto, y este jueves se enfrentan en Barreiro a las 18 horas. Un derbi con mucho en juego. Pase lo que pase, ambos seguirán con opciones de play-off, pero el ganador dará un golpe encima de la mesa con una segunda victoria esta semana, que será una inyección anímica muy importante.