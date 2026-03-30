Semana Santa en Colombia, pero no de vacaciones para Jéssica Bouzas

Jessica Bouzas Maneiro durante un partido de esta temporada e el Dubai Tennis WTA Championships ALI HAIDER - EFE

La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas ya está de vuelta en el continente americano para proseguir con su exigente calendario de competición del circuito profesional WTA. Se pasará esta Semana Santa en Colombia para jugar la Copa Colsanitas Colsubsidio en Bogotá, un WTA 250 con el que da inicio a su temporada sobre tierra batida tras prepararse las últimas semanas para la misma en casa.

Bouzas Maneiro se medirá en primera ronda a la francesa Tiantsoa Rakotomanga, jugadora francesa de origen malgache que a sus 20 años ocupa el puesto 131 del ranking mundial. La vilagarciana, que es la cabeza de serie número dos del evento por ranking, espera hacer un buen torneo en las pistas del Country Club de Bogotá, en el que será su estreno en el país colombiano.