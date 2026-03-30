Marín y Ribadumia se jugarán el título en las últimas seis jornadas

Buga, del Ribadumia, en una acción de un partido esta temporada en el campo de A Senra Gonzalo Salgado

A falta de seis jornadas para el final de liga en el grupo V de Primera Futgal nada cambia en la lucha por el título. Ribadumia y Marín volvieron a ganar y mantienen su espectacular pulso por el ascenso directo. El líder se impuso 3-2 en casa al Arcade, no sin sufrimiento. Los goles de Javi Pazos, Sylla y Álex Rey parecían encarrilar la victoria para los de Sergio Martín, pero el Arcade no bajó los brazos y llevó la incertidumbre a San Pedro hasta el final, pese a jugar los últimos minutos en inferioridad numérica. Y es que los nervios empiezan a entrar en juego en esta parte final de la temporada.

El Marín alcanza los 74 puntos, por lo que mantiene dos de ventaja sobre un Ribadumia que venció 2-1 al Abanqueiro en A Senra. Tampoco fue una tarde plácida para el equipo de Fran Blanco, que se adelantó mediada la primera parte por medio de Cris López (lleva 20 goles). A diez minutos del final llegó el segundo, de penalti por medio de Nico Fariña.

Tampoco cambia nada en la lucha por la tercera plaza, ya que el Unión ganó 0-2 en Campolameiro con los goles de Gabri y Chicho, por lo que conserva seis puntos de ventaja sobre un Cordeiro que tampoco falló en su visita al campo de Lampáns, donde se impuso 0-2 al Amanecer con goles de Rubén Martínez y Samu Castro. Serán los rianxeiros los que reciban en dos semanas a los grovenses, mientras que el Cordeiro jugará en casa ante el Sport Estrada. En su particular pulso por el play-off, Unión y Cordeiro serán jueces en la del título, puesto que ambos jugarán ante el Marín en el último mes y medio de liga. Cabe recordar que los dos primeros clasificados se enfrentarán en la penúltima jornada de liga en A Senra en el que puede llegar a ser una auténtica final.

En la parte baja, la derrota del Unión Dena por 1-3 ante el Caldas deja a los locales a 6 puntos de Abaqueiro y de un Valiño que cedió 0-2 con el San Martín, que se afianza en el honorífico quinto puesto. El Amanecer ocupa, al igual que el Dena, puesto de descenso, por lo que necesita reaccionar en lo que resta de competición. Por su parte, el Cuntis se dio un respiro al vencer 0-3 en Padrón al Flavia con goles de Román Acha, Andrés Picallo y otro en propia puerta. La liga se detiene el próximo fin de semana por el parón de Semana Santa y volverá el domingo 12 de abril con emociones fuertes y todo por decidir en la pelea por el ascenso directo, por el tercer puesto que otorga el play-off y también por la salvación.