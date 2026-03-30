Luis Gabín califica de “pequeño milagro” el décimo triunfo del Sigaltec, que le otorga la salvación virtual

Equipo y afición posan al final del partido en Santiago, donde el Sigaltec logró su décima victoria de la temporada Sigaltec CLB

El Sigaltec logró el domingo en Santiago su cuarta victoria consecutiva al remontar 12 puntos en contra en los últimos minutos contra el filial del Obradoiro. Una canasta de Óscar Castaño, prácticamente sobre la bocina y saltando a una pierna desde la línea de triple, desató la euforia en el equipo de Luis Gabín, que logra de forma virtual la permanencia, y en toda la afición arousana desplazada a la capital gallega.

“Ocurrió un pequeño milagro”, reconoce el técnico del Sigaltec. “De los que hacen falta para que un equipo como el nuestro, en un día en el que no juega bien ni está acertado, sea capaz de darle la vuelta y ganar el partido”. No fue una casualidad, sino el fruto de la intervención del propio entrenador vilagarciano, que ordenó una defensa zonal en los últimos cinco minutos ante la que se atascaron los santiagueses.

El Sigaltec había ido a remolque todo el encuentro hasta entonces, no sólo en el marcador, también en la sensaciones de juego. Pero obró lo que parecía impensable en una remontada memorable. “Cogimos una sensación de avalancha, de ir cuesta abajo, de que nos salía todo”. Esta dinámica se llevó por delante al colista, completamente superado en esos minutos finales después de estar muy acertado durante todo el partido.

“Todo dio un giro en los últimos minutos”. El Sigaltec empezó a encadenar acciones positivas. Penetraciones de Óscar Castaño, acierto exterior de Kovac y Sabugueiro, canasta en rebote ofensivo de Rodríguez...el banquillo visitante empezó a celebrar, creyendo firmemente que era posible ganar, y la grada se vino abajo. “El público era todo nuestro prácticamente, había más de 150 personas de Vilagarcía”, explica Gabín. Lo que vivieron fue una pequeña catarsis, de las que sólo ofrece el deporte de competición, y en este caso el baloncesto. Tuvo su momento culminante con el denominado “Castañazo” de Óscar. El talentoso y trabajador base de la cantera asumió la responsabilidad en la última posesión e hizo magia.

“Fue un resumen del partido. La fortuna de una mala decisión, porque la jugada no estaba pintada por ahí y la decisión de Óscar fue extraña”. Y es que el equipo estaba en bonus y el plan era penetrar para sacar al menos una falta. Pero el base decidió fluir, lanzando un triple en carrera a una pierna. “Yo creo que ni él se lo explica”, comenta con una sonrisa Gabín, tras el “tablerazo” en la canasta colgante.

Así fue como cayó la décima victoria, que garantiza que el Sigaltec evite las últimas cuatro plazas pase lo que pase en las dos últimas jornadas. “Ahora hay que ver que pasa con los posibles arrastres”, dice Gabín, por lo que todavía no hay nada que celebrar y habrá que seguir remando, tratando de quedar lo más arriba posible en la tabla. “En el próximo partido en casa sabemos que la afición se va a volcar”. Luis Gabín no tiene dudas tras lo vivido en Santiago. Será dentro de dos semanas ante el Bosco Salesianos porque la liga se detiene en Semana Santa. “Vamos a pelear ese partido al máximo y a disfrutarlo”. Pase lo que pase, la temporada del Sigaltec es extraordinaria y tiene un mérito tremendo, al competir en categoría nacional con prácticamente todos los jugadores de la cantera y ante rivales plagados de extranjeros.