La previa del Arousa Fútbol 7 reúne desde el jueves a 65 equipos en A Senra en busca de cuatro billetes a la fase final

El campo de A Senra acogió esta mañana la presentación del AF7 Mónica Ferreirós

La vigésima novena edición del Torneo Internacional Alevín Arousa Fútbol 7 se pone en marcha esta Semana Santa en Ribadumia con la disputa de la fase previa, en la que 65 equipos llegados de diferentes partes de Galicia y Asturias pugnarán desde el jueves y hasta el domingo por cuatro billetes a la fase final, que reunirá del 22 al 24 de mayo a grandes canteras del fútbol mundial en A Senra.

Sobre su césped se presentó esta mañana el evento. El presidente del AF7, Manolo Diz, y su hijo Alberto, director del evento, estuvieron muy respaldados a nivel institucional por el alcalde de Ribadumia, David Castro, por el vicepresidente de la RFGF, Jose Manuel Fernández, por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y por el presidente de la Diputación Provincial, Luis López.

La novedad en esta edición es la merma de participantes, pasando de 80 a 65 equipos. De forma que en la primera tanda (jueves y viernes) estará configurada con siete grupos de cinco equipos, mientras que el fin de semana se estructura en cinco seis grupos.

Pese a ello, el volumen del torneo seguirá siendo cuantioso en cifras, al reunir a más de mil deportistas nacidos, en su mayoría, en el año 2014, para disputar un total de 170 partidos. Entre los favoritos, clubes como Val Miñor, Pabellón, Quirinal asturiano, Compostela, Calasanz, Ural o Montañeros están en las quinielas de los organizadores, según indicó un Alberto Diz que agradeció el apoyo institucional y privado para llevar a cabo el evento. "Foi un acerto vir para Ribadumia", recalcó. "Estamos moi orgullosos de estar aquí e con ilusión de facer a coudas ben".

La sintonía entre el AF7 y el Concello es máxima, como también reconoció el alcalde. "Apostamos polo fútbol e polo turismo deportivo", ya que las previsiones apuntan a que el campeonato atraerá a unas tres mil personas, "beneficiándose toda a comarca", apuntó David Castro, que agradeció el apoyo de Xuna y Diputación y también de las empresas privadas que lo hacen posible. "Este é un dos torneos máis considerados a nivel internacional, que da visibilidade a un Concello como o noso, de só cinco mil habitantes, e tamén á comarca".

El alcalde ensalzó el impacto en materia del turismo que tiene el AF7, algo en lo que también incidió Luis López, que se refirió a Pontevedra como "Provincia do Deporte". El presidente provincial repasó las inversiones de instalaciones del ente, ensalzó el trabajo de los clubes y la capacidad organizativa del Concello, destacando "o compromiso do alcalde co deporte". Y también habló de la colaboración entre las diferentes instituciones, todas de la mano, para hacerlo posible.

Desde la Federación, Fernández agradeció el AF7 su trabajo, destacando el "aspecto social" que va ligado a la competición, al permitir unas largas jornadas de convivencia entre los niños. Mientras que Agustín Reguera habló de los valores que trasmite el deporte y el torneo, "un dos mellores do mundo" y puso a Ribadumia como "exemplo de organizador de eventos", no sólo en la disciplina del fútbol.

Se esperan maratonianas jornadas en A Senra durante todo el día y buenas previsiones meteorológica. Un quebradero de cabeza menos para la organización, que se toma la previa con el mismo de grado de profesionalidad, en cuanto a dedicación y medios destinados, que la fase final.