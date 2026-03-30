El Portonovo suma una victoria de prestigio ante el Valladares

El equipo de Minso se pone tercero MONICA VILA

El Portonovo selló un importante triunfo por 1-2 en su visita al CD Valladares. Los goles de Keko y Tymo valieron tres puntos en un partido en el que fueron muy superiores en el primer tiempo, y en el que Dadín salvó el empate.

Ya desde el inicio del enfrentamiento, los visitantes sometieron al Valladares. Los de Minso consiguieron llevar el ritmo del partido, generando las principales ocasiones de peligro, tres de ellas muy claras para adelantarse en el marcador. Así, rozando el ecuador de la primera mitad llegó el primer gol del partido, obra de Keko.

Un pase de Adrián a la espalda de la defensa sirvió para que Keko recibiera y batiese al portero local para adelantar a los arlequinados. Los de Minso siguieron dominando con y sin balón durante la primera mitad, aunque no llegaron a materializar más ocasiones de peligro.

Ya en el segundo tiempo, los de Ita reaccionaron ante la incesante presión de los visitantes. En una falta al borde del área, los locales tuvieron su primera oportunidad clara en todo el partido, pero el balón no cruzó los palos.

Tymo tuvo otra ocasión muy clara para los visitantes. En una jugada trenzada, en el que Brais filtra el balón por la izquierda a espalda de la defensa, Tymo se quedó mano a mano con el portero, pero la mandó al palo.

Dieguito robó en una salida de balón para filtrar a la espalda a Tymo, que puso el 0-2. Los locales respondieron con un robo tras un despeje de Eloy, en el que consiguieron firmar un mano a mano con Dadín para anotar el 1-2.