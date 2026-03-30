El Cortegada peleará por el segundo puesto ya con el play-off en el bolsillo

El equipo de Manu Santos cumplió su primer gran objetivo a falta de dos jornadas para el final de liga Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada logró el sábado su clasificación matemática para el play-off de ascenso a Liga Challenge a falta de dos jornadas para el final de la fase regular. Son 17 ya las victorias que suma el equipo de Manu Santos, igualando su mejor registro de los últimos doce años. Está empatado con León e Ibaizabal, que son segundo y tercero, por lo que peleará por desbancarlos de esas plazas a la vuelta del parón de Semana Santa.

Santos Nores hace balance de la trayectoria de su equipo hasta la fecha. “Creo que empezamos bien la temporada”, a pesar de que la preparación estuvo marcada por la llegada a cuentagotas de algunas jugadoras. “Es verdad que tuvimos una fase en la que nos faltó consistencia”, reconoce el técnico, que considera los meses de diciembre y enero como “el peor momento” por el que atravesó su equipo, sobre todo por las lesiones de Marta Sanmartín y María Angulo, al margen de la marcha de Maira Horford.

La llegada de Iversen y el regreso de las lesionadas trajo consigo el mejor momento del Cortegada, que empezó a encadenar victorias, pasando el rodillo en la mayoría de los partidos. “Creo que cogimos más dinámica de entrenamiento y consistencia”. Pero en las últimas semanas volvieron los problemas físicos en algunas jugadoras, “por lo que tuvimos que bajar el ritmo de los entrenos”, a pesar de ello el equipo sacó adelante el partido el sábado en el Sara Gómez y ha logrado su primer objetivo. El siguiente es tratar de acabar en la mejor posición posible de cara a los cruces del play-off. “Lo ideal sería ganar los dos partidos y que Léon perdiese en la última jornada en A Coruña”, ya que eso daría el subcampeonato a las arousanas, cruzándose con el cuarto del otro grupo y jugando el partido de vuelta de la eliminatoria en casa.