Un gol de Javi Pereira en el 90 impide la victoria del Cambados

Gregor fue el autor del segundo gol del Cambados Gonzalo Salgado

No pudo ser. El CJ Cambados luchó hasta el final por regresar con los tres puntos del Iago Aspas Juncal, pero un gol de Javi Pereira en el descuento ponía el 3-3 para el Alondras CF e impedía que el velero amarillo saliera de los puestos de descenso.

Los visitantes comenzaron adelantándose de manera temprana en el marcador, con un gol de Alberto Lago tras un córner cuando todavía no se habían cumplido los cinco minutos de partido.

Con el paso de los minutos, los locales encontraban el protagonismo con balones a la banda y centros al área que los visitantes supieron defender sin problema. En una triangulación en el área, Tiko habilitó el balón para que Gregor batiese a Brais Pereiro en el mano a mano y pusiera el 0-2 en el electrónico.

Los de Rafa Villaverde respondieron con un gol de falta lateral de Diego Rodríguez. Lo cierto, es que la polémica estuvo servida con el primer tanto de Alondras, ya que Conde logró desviar el balón para que este diera en el palo sin entrar a portería, pero el asistente consideró que el balón había cruzado la línea de meta y, por lo tanto, subió al marcador.

El encuentro tornaba en muchas disputas de balón, y así el colegiado señaló penalti a favor de los locales tras una acción de carga en el área que los cambadeses replicaron ante el criterio que se estaba siguiendo en cuanto a las disputas. Así, Martín Rafael materializó la pena máxima y puso el 2-2 al descanso.

Segunda mitad

A pesar de que para los de Pénjamo fue un jarro de agua fría irse al descanso con un empate, entraron muy bien de nuevo al partido, pero los fallos en el último pase impidieron que materializaran de manera temprana.

El Alondras iba metiendo cada vez más al Cambados en su área, pero el velero amarillo supo resistir y solventar varios disparos frontales. El 2-3 lo firmó Fran Matos, con una definición de vaselina que volvía a adelantar a los visitantes. Nico tuvo la oportunidad de aumentar la distancia en el marcador con un disparo dentro del área.

En el último suspiro, Javi Pereira, como el más listo de la clase, anotó el gol del empate. El local aprovechó una situación de muchas piernas en área para hacer un disparo raso en el que nada pudo hacer David Conde. Ya en el descuento, Nico tuvo otro disparo que se fue pegado al palo.

"Una pena luego del esfuerzo realizado porque creo que fue muy bueno, pero toca seguir y poner el objetivo ya en Viveiro", lamenta Pénjamo.