El Sigaltec CLB visita a un Obradoiro en la cuerda floja

El Sigaltec sigue luchando por la permanencia MONICA VILA

El Sigaltec CLB enfrenta hoy a las 17:00 horas un encuentro determinante para su permanencia en Tercera FEB un año más. El cuadro de Luis Gabín visita al Obradoiro en busca de un nuevo triunfo que sirva para sumar la cuarta victoria consecutiva.

"El equipo está bien de ánimo y trabajando muy duro, intentando sobre todo no caer en el error de confiarnos por llevar ahora tres victorias seguidas", comenta el entrenador.

Para el encuentro, Gabín espera tener disponible a toda la plantilla, y es que Borja se encuentra un poco acatarrado, pero no parece que sea nada que pueda impedir su participación ante el Obradoiro. "Nos esperamos un partido complicado porque al final es un filial, sí es cierto que va último con cinco victorias, que prácticamente está ya un poquito descolgado de la lucha por la salvación, pero quedan tres partidos”, recalca el técnico del Sigaltec CLB.

“Puede perfectamente ganar los tres porque tiene calidad para hacerlo, seguramente los chicos que tienen ahí un mal sabor de boca quieran quitárselo porque muchos de esos chicos intentan destacar, al final, no deja de ser un filial”, dice Gabín.

El Obradoiro es un equipo que al Sigaltec no se le da especialmente bien por su altura, y por la complexión de sus ala-pívots. “El problema no son sus pívots sino sus ala-pívots, que son grandes y además tienen aleros altos que también pueden jugar de escolta y lo pasamos mal porque nosotros necesitamos espacios para penetrar”, comenta Luis Gabín.

Los vilagarcianos esperan ser capaces de proteger el rebote. “Anímicamente no estamos en el mismo punto, tenemos mucha ilusión por conseguir salvarnos”, remarca el técnico.