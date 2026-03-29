El Boiro suma tres puntos vitales a costa del Barbadás

Los jugadores celebran la victoria en Os Carrís Tania Martínez

El CD Boiro consiguió su segunda victoria consecutiva. Los de José Tizón sellaron un 1-2 en su visita a la UD Barbadás con goles de Landeira e Insua. Con este triunfo, el equipo barbanzano escala posiciones en la tabla clasificatoria y se pone noveno con 39 puntos, a dos de desventaja de la disputada quinta plaza, y un paso más cerca de cumplir con la puntuación necesaria para asegurarse matemáticamente la permanencia en Tercera RFEF durante, al menos, una temporada más.

Durante el primer tiempo, los locales buscaban jugadas a balón parado, provocando muchas faltas y esperando muy juntos en bloque bajo a los boirenses. Los de Tizón tuvieron varias llegadas, pero ninguna ocasión clara de peligro. Landeira intentó un tiro lejano y Facu un disparo lateral sin éxito.

Juanma defiende un balón Tania Martínez

El partido cambió por completo en la segunda mitad, y es que el Barbadás comenzó a abrir más espacios. En una jugada en la que los locales quisieron abrir el balón por dentro, Prol recuperó para abrir para Adri Castro, que centró para que Landeira rematase de cabeza al primer palo y pusiera el 0-1.

En la acción inmediata al gol, Juanma entró en segunda línea para picársela por arriba a Borja Atanes, pero el portero terminó despejando. Prol tuvo otra oportunidad para el Boiro, con un disparo tras contraataque que terminó mandando al lateral.

Los jugadores celebran el gol Tania Martínez

El gol del empate llegó en una acción de salida de balón, con Iago filtrando para Samu pero los locales recuperando cerca del área. Así, Ousman logró rematar el centro en el área pequeña.

Tizón movió el banquillo y pasó a Insua a la izquierda para dar entrada a Casais. En un saque de falta de Juanpa, Arán remató al palo, y Casais armó otra jugada de peligro para poner el segundo con remate que saca Atanes. Finalmente en un ataque por la banda derecha con un balón largo de Mario Prol, Insua remató al segundo palo para poner el 1-2.