El Boiro busca encadenar su segunda victoria seguida ante la UD Barbadás

El cuadro boirense se coloca undécimo en la tabla con 36 puntos MONICA VILA

El CD Boiro visita hoy a las 17:30 horas Os Carrís. Los de José Tizón se miden a una UD Barbadás en apuros, y es que se colocan últimos clasificados con 16 puntos, por lo que sumar de tres se vuelve vital para conseguir el objetivo de mantener la categoría.

Por su parte, el cuadro boirense llega con las pilas cargadas tras la última victoria en casa, y con la esperanza de volver a encontrar fortuna de cara a portería y encadenar así la segunda victoria consecutiva.

Para el encuentro, Tizón no podrá contar con Enjamio y Yago García por lesión, ni con Rodri Zambrana, que cumple ciclo de tarjetas. “Creo que va a ser un partido muy complicado, ellos en su casa están compitiendo muy bien”, comenta el entrenador del CD Boiro.

Lo cierto, es que en las últimas semanas rivales de la talla del Compostela o el propio Arosa sufrieron para puntuar en Os Carrís. “En casa se hacen fuertes y ahora se están jugando la vida por el descenso”, recalca José Tizón.

“Son muy buenos a balón parado y muy peligrosos en las transiciones. Va a ser importantes superarles en intensidad y concenderles poco balón, teniendo el control del juego y llevando el peso del partido con paciencia”, dice.