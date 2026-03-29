Cien años de orgullo en A Illa: el Céltiga se da un baño de masas

Eladio Oubiña y Manolo Abalo representaron a sus respectivos clubes Gonzalo Salgado

El Céltiga FC cumplió 100 años arropado por sus fieles seguidores y las distintas autoridades durante la tarde de ayer. El combinado isleño celebró en el Auditorio Municipal da Illa de Arousa un acto por su centenario, al que acudieron distintos representantes de la sociedad arousana para mostrar su respaldo a un club que va más allá del fútbol, y es que el Céltiga es de las primeras asociaciones que se formaron en A Illa de Arousa, por lo que se trata de una fiesta no solo para aquellos aficionados que se dejan la voz en las gradas del Salvador Otero domingo tras domingo, sino también para todos los isleños.

El Céltiga FC celebra 100 años de historia con una victoria ante el Lugo B Más información

Entre los presentes se encontraba el propio presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, así como representantes de los distintos clubes de la comarca, que recibieron una invitación personal por parte del Céltiga FC.

Pablo Prieto y Rafael Louzán en el acto Gonzalo Salgado

Lo cierto, es que la entidad presidida por Harry Dios guardaba varias sorpresas que se revelaron en el acto celebrado en el Auditorio da Illa. La primera de ellas, la presentación de una camiseta ‘vintage’ de edición especial por el centenario que lucirán los jugadores en el próximo partido a disputar en casa, que será la próxima semana contra el Alondras CF.

“Tiene el escudo conmemorativo del club, bordada por los 100 años. Es una cosa especial solo para ese partido”, explica Ales Zels, directivo de la entidad isleña. Asimismo, durante la ceremonia también comunicaron al público que, próximamente, el Céltiga FC contará con su propio autobús personalizado para las próximas dos temporadas, algo con lo que ya cuentan equipos de la comarca como el Arosa SC.

El acto de ayer solo fue el inicio de todo lo que tiene preparado el equipo isleño de aquí en adelante, y es que habrá una gala, de la que todavía no hay fecha, para seguir celebrando los 100 años de historia isleña en la que se realizarán distintos homenajes a los presidentes y demás personas que hicieron posibles estos cien primeros años de la entidad.

El Auditorio da Illa Gonzalo Salgado

“El Concello nos está organizando también un festival que, posiblemente sea el mismo día que la gala, entonces tendremos la actuación de varios grupos musicales”, comenta el directivo sobre las próximas sorpresas que lanzará la entidad como celebración del centenario. La emoción inundó el Auditorio Municipal da Illa con el estreno del himno del Céltiga FC, en las voces de Uxía Domínguez y Sonia Lebedinsky.

Desde la directiva del Céltiga FC no ocultaron su malestar con el Club Deportivo Lugo, y es que los lucenses escogieron el sábado como el día para disputar el enfrentamiento ante el Céltiga FC en A Cheda, algo que desde la entidad consideraron una “falta de respeto”.

El motivo es que, al disputarse el enfrentamiento a las 16:00 horas, los jugadores del primer equipo convocados por Luis Carro no pudieron estar presentes en el desarrollo del acto, sino que tuvieron que llegar más tarde. Algunos de los deportistas acudieron con sus propios coches para que pudieran llegar lo más pronto posible, pero solo alcanzaron a llegar al picoteo final, en el que también se contó con la presencia de un DJ.