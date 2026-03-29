Castaño decide sobre la bocina y el Sigaltec saborea la salvación

Óscar Castaño fue el gran protagonista del Sigaltec en la victoria de infarto ante el Obradoiro MONICA VILA

Apoteósica victoria del Sigaltec CLB ante el Obradoiro Ames. Los de Luis Gabín vencieron ‘in extremis’ por un 84-85 a los santiagueses con un canastón de Óscar Castaño que puede valer la permanencia en Tercera FEB un año más. Y es que a falta de dos partidos, los vilagarcianos ya no ocuparían nunca los cuatro últimos puestos de descenso directo, por lo que solo queda esperar a saber si habrá arrastres.

Los de Gabín comenzaron el partido demasiados nerviosos y con dudas, mientras que el Obradoiro tenía muchísimo acierto, castigando al Sigaltec con tiros exteriores que hacían crecer las dudas en las filas vilagarcianas. A pesar de que los visitantes conseguían acercarse a la zona, el filial del Obradoiro siempre encontraba la forma de solventar los ataques y conseguir tiros libres mediante el rebote.

Casi como medida desesperada, Gabín optó por cambiar la defensa y plantear una zona 2-3 que presionaba bastante, levantando así las dudas en las filas locales.

Los tiradores del Obradoiro comenzaron a mantener más las posesiones y trabajar más los ataques, sin probar tanta fortuna hacia la canasta. El Sigaltec aprovechó la pequeña brecha que había conseguido generar en las filas santiaguesas para apoderarse del rebote defensivo y salir al contragolpe.

Sin duda, el protagonismo del partido empezó a caer sobre la figura de Óscar Castaño, quien comenzó a disputar unos contra unos y llevó al equipo en volandas durante los últimos minutos con un gran acierto.

Con la atención de la defensea local sobre él, Castaño regaló dos triples a Kovac que volvían a acercar al Sigaltec en el marcador. También cedió un balón a la esquina a Pedro Sabugueiro, quien realizó un tiro exterior clave para arrancar un toma y daca que permitía a los de Gabín ponerse tres arriba.

La tensión final

Los últimos cuartos del partido no fueron aptos para cardíacos. Los vilagarcianos pelearon un final de infarto en O Milladoiro tras ponerse con tres puntos de ventaja y que los locales, encomendados al gran acierto de Álvaro Soneira, metiesen un triple que volvía a poner las tablas.

El Sigaltec CLB forzó un saque de fondo con el partido empatado. En la última jugada del partido, tras un saque de banda y a falta de 15 segundos, con un punto más arriba el Obradoiro, los visitantes lograron poner el balón en las manos de Castaño a cuatro segundos del final, y ahí, tira un tiro acelerado sobre una pierna y pega un tablerazo con muchísima fortuna para llevarse la victoria en Santiago.