Castaño decide sobre la bocina y el Sigaltec saborea la salvación
Los de Gabín ganaron por 84-85 al filial compostelano gracias a un tiro del joven a falta de cuatro segundos
Apoteósica victoria del Sigaltec CLB ante el Obradoiro Ames. Los de Luis Gabín vencieron ‘in extremis’ por un 84-85 a los santiagueses con un canastón de Óscar Castaño que puede valer la permanencia en Tercera FEB un año más. Y es que a falta de dos partidos, los vilagarcianos ya no ocuparían nunca los cuatro últimos puestos de descenso directo, por lo que solo queda esperar a saber si habrá arrastres.
Los de Gabín comenzaron el partido demasiados nerviosos y con dudas, mientras que el Obradoiro tenía muchísimo acierto, castigando al Sigaltec con tiros exteriores que hacían crecer las dudas en las filas vilagarcianas. A pesar de que los visitantes conseguían acercarse a la zona, el filial del Obradoiro siempre encontraba la forma de solventar los ataques y conseguir tiros libres mediante el rebote.
Casi como medida desesperada, Gabín optó por cambiar la defensa y plantear una zona 2-3 que presionaba bastante, levantando así las dudas en las filas locales.
Los tiradores del Obradoiro comenzaron a mantener más las posesiones y trabajar más los ataques, sin probar tanta fortuna hacia la canasta. El Sigaltec aprovechó la pequeña brecha que había conseguido generar en las filas santiaguesas para apoderarse del rebote defensivo y salir al contragolpe.
Sin duda, el protagonismo del partido empezó a caer sobre la figura de Óscar Castaño, quien comenzó a disputar unos contra unos y llevó al equipo en volandas durante los últimos minutos con un gran acierto.
Con la atención de la defensea local sobre él, Castaño regaló dos triples a Kovac que volvían a acercar al Sigaltec en el marcador. También cedió un balón a la esquina a Pedro Sabugueiro, quien realizó un tiro exterior clave para arrancar un toma y daca que permitía a los de Gabín ponerse tres arriba.
La tensión final
Los últimos cuartos del partido no fueron aptos para cardíacos. Los vilagarcianos pelearon un final de infarto en O Milladoiro tras ponerse con tres puntos de ventaja y que los locales, encomendados al gran acierto de Álvaro Soneira, metiesen un triple que volvía a poner las tablas.
El Sigaltec CLB forzó un saque de fondo con el partido empatado. En la última jugada del partido, tras un saque de banda y a falta de 15 segundos, con un punto más arriba el Obradoiro, los visitantes lograron poner el balón en las manos de Castaño a cuatro segundos del final, y ahí, tira un tiro acelerado sobre una pierna y pega un tablerazo con muchísima fortuna para llevarse la victoria en Santiago.