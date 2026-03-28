Éxito en el Memorial Miguel Ángel González

Las jugadoras durante un partido MONICA VILA

Fexdega abrió sus puertas para acoger la nueva edición del Memorial Miguel Angel González, organizado por el CLB, y que se disputa durante todo este fin de semana.

Las gradas MONICA VILA

En total, 24 equipos infantiles de distintos puntos de Galicia comenzaron a botar el balón sobre la cancha vilagarciana, estrenando la quinta y nueva pista. Durante la primera jornada del torneo, las gradas se mantuvieron llenas, con una expectación máxima.

Durante el día de hoy se decidirán los cruces finales MONICA VILA

A lo largo del día de hoy, más de 400 deportistas volverán a tomar el protagonismo en Fexdega, dónde se decidirán los cruces para la gran clausura, que será mañana.