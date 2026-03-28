Deportes
Éxito en el Memorial Miguel Ángel González
Durante la jornada de hoy se decidirán los cruces finales
Fexdega abrió sus puertas para acoger la nueva edición del Memorial Miguel Angel González, organizado por el CLB, y que se disputa durante todo este fin de semana.
En total, 24 equipos infantiles de distintos puntos de Galicia comenzaron a botar el balón sobre la cancha vilagarciana, estrenando la quinta y nueva pista. Durante la primera jornada del torneo, las gradas se mantuvieron llenas, con una expectación máxima.
A lo largo del día de hoy, más de 400 deportistas volverán a tomar el protagonismo en Fexdega, dónde se decidirán los cruces para la gran clausura, que será mañana.