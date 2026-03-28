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Deportes

Éxito en el Memorial Miguel Ángel González

Durante la jornada de hoy se decidirán los cruces finales

María Caldas
28/03/2026 06:15
baloncesto
Las jugadoras durante un partido
MONICA VILA
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Fexdega abrió sus puertas para acoger la nueva edición del Memorial Miguel Angel González, organizado por el CLB, y que se disputa durante todo este fin de semana.

baloncesto
Las gradas
MONICA VILA

En total, 24 equipos infantiles de distintos puntos de Galicia comenzaron a botar el balón sobre la cancha vilagarciana, estrenando la quinta y nueva pista. Durante la primera jornada del torneo, las gradas se mantuvieron llenas, con una expectación máxima.

baloncesto
Durante el día de hoy se decidirán los cruces finales
MONICA VILA

A lo largo del día de hoy, más de 400 deportistas volverán a tomar el protagonismo en Fexdega, dónde se decidirán los cruces para la gran clausura, que será mañana.

baloncesto
Uno de los encuentros masculinos
MONICA VILA
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