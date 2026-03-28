El Portonovo visita mañana al Valladares y el Villalonga FC regresa a San Pedro

Portonovo vs Villalonga MONICA VILA

El Portonovo SD visita mañana a las 18:00 horas al CD Valladares, en un encuentro en el que los de Minso buscan afianzarse en la zona noble de Preferente Sur. Actualmente, los arlequinados son quintos con 48 puntos, empatados con el Porriño Industrial, que ocupa la cuarta plaza de la clasificación, y a uno del Antela, que es tercero con 49.

Los de Ita, por su parte, ocupan la décima plaza con 38 puntos, y en el papel de local acumulan seis victorias, tres empates y cuatro derrotas, así como 12 goles a favor y 14 en su contra.

Por su parte, los de Minso a domicilio llevan siete victorias, dos empates y cinco derrotas, además de 21 goles a favor y 20 en contra. El Portonovo necesita volver a sumar de tres para mantener las distancias con el Club Lemos, que es sexto con tres puntos menos (45), y por lo tanto, está fuera de las plazas que dan acceso a jugar el play-off de ascenso a Tercera RFEF que podrían llegar a disputar a final de campaña.

El Villalonga FC, por su parte, regresa a San Pedro mañana a las 17:00 horas para medirse al CD Beluso. Los de Roberto Lázaro quieren reencontrarse con la victoria ante sus aficionados después de encadenar tres derrotas consecutivas que les dejan en la undécima plaza de la tabla clasificatoria con 35 puntos, muy lejos de lograr un hueco en la tan deseada zona noble.

Por otro lado, el Umia CF de Ramiro Sorbet pone rumbo al Iago Aspas Juncal para verse las caras a las 17:15 horas con el CD Moaña, en busca de la salvación ‘in extremis’.