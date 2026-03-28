El Mariscos Antón Cortegada se clasifica para el play-off

Gara Jorge defiende un balón durante el encuentro Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada acaricia ya la fase de ascenso a Liga Challenge. Las de Manu Santos vencieron por un 88-70 al Siroko Gijón Basketball en el Sara Gómez, en un encuentro en el que los dos primeros cuartos fueron complicados para las locales, pero que supieron resolver con un gran acierto en la segunda mitad.

Con este resultado, las de Manu Santos se colocan segundas con 41 puntos a falta de dos partidos, por lo que están ya matemáticamente clasifcadas para jugar el play-off de ascenso, y es que en quinta posición se encuentra el Romakuruma Mataró con 37 puntos.

Cris Loureiro empezó a despertar el entusiasmo del Sara Gómez con un triple en los primeros instantes del partido. Las visitantes reaccionaron encomendándose a una muy certera Rusell, que fue determinante para el cuadro de Carlos Fernández durante la primera parte del enfrentamiento en Vilagarcía de Arousa.

Las de Manu Santos trataron de ir subiendo el ritmo, aprovechando los pequeños desajustes defensivos de las asturianas para ir recortando distancias. Rusell seguía siendo determinante a la hora del tiro y del rebote, tanto ofensivo como defensivo.

Gara intenta un tiro Gonzalo Salgado

Así, las de Fernández consiguieron hacerse con una renta de seis que ponía el marcador 18-24 a la mitad del primer cuarto. Iversen se mantenía muy atenta al rebote defensivo, mientras que Gijón no frenaba en su ritmo intenso de partido, colocándose muy rápido en la pintura y manteniendo especial atención a la defensa zonal.

De este modo, sellaron un primer parcial de 22-24 que les abría las puertas para conseguir una renta mayor al descanso. Al inicio del segundo cuarto, las de Manu Santos parecían aumentar su acierto a canasta, pero seguían teniendo numerosos fallos a la hora de encestar.

Los tiros no entraban por el aro por muy poco, y es que a pesar de que se iban soltando más en la pintura ante la incesante presión de las visitantes, la precisión no estaba de su lado. El Gijón estaba enrachado en la pintura rival, manteniendo un ritmo muy alto de tiro y optando por subir al contragolpe, de manera que pillaban desprevenidas a las defensas locales.

Un gran triple de Cris Loureiro volvía a enchufar al Cortegada, que recortaba distancias y ponía el marcador en 40-41.

Segunda mitad

Tras el descanso, las de Manu Santos dieron una versión completamente diferente a lo visto sobre el parqué del Sara Gómez en los primeros cuartos. El Mariscos Antón Cortegada aguantó la presión durante los minutos iniciales del tercer cuarto, pero con el paso del tiempo, las locales fueron imponiendo su juego y, sobre todo, desarmando el plan de partido de las visitantes.

Al inicio de la segunda mitad, las de Fernández obtuvieron una renta de cuatro. Manivesa buscaba asociarse con Ezumah sobre la pintura para conseguir así empatar el enfrentamiento.

Manu Santos da instrucciones Gonzalo Salgado

Por parte del Gijón, Hamidi cobraba protagonismo gracias a su acierto en los tiros. Ezumah consiguió forzar varios tiros libres que daban una renta de tres a las de Manu Santos, que veían cómo su rival iba bajando la intensidad en defensa y les faltaba finura en el ataque, a diferencia del primer tiempo.

Marta Sanmartín anotaba un triple que dejaba a las locales con una renta de 10 (68-58). Con el paso de los minutos, el Mariscos Antón Cortegada iba marcando más el ritmo del partido, y es que las vilagarcianas estaban mucho más atentas a las posesiones, mientras que las asturianas concedían más en defensa tras pequeños desajustes que las de Manu Santos sabían aprovechar.

Ezumah defiende un balón Gonzalo Salgado

Gara Jorge dejó actuaciones destacadas cobre la pintura en los últimos minutos del partido, mientras que Dénes se esforzaba por cubrir a la canaria y a Christabel Ezumah, ya que estaban siendo los principales peligros para las visitantes en la zona.

Ezumah se mostró muy certera en los tiros libres durante el último cuarto de partido en un Sara Gómez a rebosar, y es que los aficionados volvieron a llevar en volandas al equipo.