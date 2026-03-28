El Juventud Cambados pone rumbo al Iago Aspas Juncal

Los de Pénjamo siguen en plazas de descenso Gonzalo Salgado

El Club Juventud Cambados visita hoy a las 12:00 horas al Alondras CF, en un enfrentamiento que se disputará finalmente en el Iago Aspas Juncal. Los de Pénjamo llegan al partido con bajas sensibles, empezando por el propio entrenador, que no se podrá sentar en el banquillo después de ver la tarjeta roja en la pasada jornada. Por el mismo motivo tampoco estará disponible Tavares. Fran y Edi se suman a la lista de bajas.

Tras el partido ante el filial lucense, los cambadeses también recibieron una multa de 300 euros, después de que un aficionado saltase al terreno de juego y se encarase con el colegiado.

Ahora, el Juventud Cambados visita a un Alondras que sigue enchufado en la pelea por la zona noble, mientras que los de Pénjamo necesitan volver a sumar de tres para salir de los puestos de descenso.

"El Alondras es un equipo que trata de llevar el peso del partido a través de un ataque combinado junto mucha gente en pasillos interiores para luego progresar y en última línea buscar la velocidad de sus jugadores de fuera", dice Pénjamo.

"Va a ser importante adaptarse al campo y estar muy activos en los balones que puedan venir de segundas acciones, así como de las situaciones a balón parado", recalca el entrenador del Juventud Cambados.

En el papel de visitante, el Cambados lleva una victoria, seis empates y cinco derrotas, así como 10 goles a favor y 17 encajados. "Necesitamos un nivel alto de trabajo y concentración para estar bien a nivel defensivo y dinamismo con balón para generar situaciones de peligro", recalca Pénjamo.