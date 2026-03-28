El Cortegada busca hacer del Sara Gómez un fortín en una nueva final por el play-off

Cortegada vs Maristas Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada recibe hoy a las 19:30 horas al Siroko Gijón Basketball, en el que será el penúltimo partido de la temporada regular en el Sara Gómez. Las de Manu Santos esperan en casa a unas asturianas que buscan el golpe definitivo para asentarse en la mitad de la tabla y escapar de la parte baja del grupo B de Liga Femenina 2.

Las vilagarcianas, por su parte, siguen tirando de calculadora para la fase de ascenso a Liga Challenge. El Mariscos Antón Cortegada se coloca cuarto en la tabla clasificatoria con 39 puntos, uno por debajo de León e Ibaizabal, que son tercero y segundo, respectivamente.

Ahora, el equipo de Manu Santos busca volver a la senda de la victoria tras la derrota ante el Romakuruma Mataró la pasada jornada, en un duelo en el que las vilagarcianas no encontraron su mejor versión sobre la pintura.

"El partido es una final para intentar cerrar la clasificación para los play-off. Nos enfrentamos a un equipo de la parte baja pero que tiene una buena plantilla y con muchas anotadoras", comenta el entrenador del Mariscos Antón Cortegada.

Lo cierto, es que Carlos Fernández cuenta en sus filas con la húngara Anna Dénes, quien cuenta con una media anotadora de 11,2 puntos por partido. Entre las jugadoras más destacadas del combinado asturiano se encuentran también Sofía Hamidi o Mara Cortés.

Por parte del Mariscos Antón Cortegada, varias jugadoras se han perdido algunas sesiones durante la semana por molestias, pero Manu Santos espera que toda la plantilla esté disponible para jugar mañana. "Tenemos que plantearlo como una final en casa, es una primera opción para intentar sellar la clasificación para la jugar la fase de ascenso y vamos a ir con todo para intentar lograrlo", recalca Manu Santos.