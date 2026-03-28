El Céltiga FC sopla 100 velas en busca de un nuevo triunfo

El Céltiga visita A Cheda con numerosas bajas Patricia G. Fraga

El Céltiga FC vive hoy un día muy especial. La entidad isleña celebra su centenario mientras el equipo pone rumbo a Lugo para medirse a las 16:00 horas al filial lucense, en un partido en el que los da Illa esperan brindar un triunfo importantísimo a sus aficionados como regalo por el centenario, especialmente tras tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria.

Actualmente, el combinado de Luis Carro se coloca en la décima posición de la tabla clasificatoria con 36 puntos, uno por debajo de su próximo rival, el Lugo B, que ocupa la novena plaza del grupo uno de Tercera RFEF.

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En las últimas semanas, el combinado isleño viene sufriendo mucho por las bajas, y en esta ocasión, Carro no tendrá a su disposición a Hugo, Álex Rodríguez, Sobrido, y Julio Rey, que es duda por molestias musculares. A todas estas bajas por lesión se suma la de Guille por enfermedad, y las de Dani Prada y Adri Rodríguez por sanción.

Así, el equipo isleño se enfrenta a un rival directo sin su principal activo en ataque, y es que Rodríguez sigue siendo el pichichi de la liga con 13 goles en 27 partidos, y A Cheda se quedará sin vivir el duelo de titanes entre el futbolista del Céltiga y Aday, quien ocupa actualmente la tercera plaza en la tabla de goleadores con 11 tantos en 24 encuentros que disputó el joven.

“El panorama esta semana es complicado, seguramente tendremos que completar la convocatoria con juveniles”, dice Luis Carro ante la oleada de bajas con las que encara el partido ante el filial lucense, que lleva dos jornadas seguidas sin conocer la derrota.

“Nos vienen tres partidos con rivales directos si queremos mirar hacia arriba y pelear por esa quinta plaza. No estamos lejos pero la dinámica de los últimos partidos nos hizo no solo perder el puesto, sino también estar un poco por debajo”, lamenta el técnico del cuadro isleño. “Sabemos que depende de nosotros, va a haber muchos enfrentamientos directos y el primero es este”, recalca Luis Carro.

“Junto con el Gran Peña y Montañeros, el Lugo B es de los equipos que más me gusta. Tienen un juego combinativo, no tienen ninguna presión ni nada que perder, sus futbolistas trabajan para tener opciones en el primer equipo y eso se les nota”, comenta el entrenador.

Hasta ahora, en el papel de visitante, el Céltiga FC suma dos victorias, tres empates y siete derrotas, además de 11 goles a su favor y 15 en contra. “Vamos a ver cómo llegamos en función de la gente que pueda estar y de la que no. Tenemos que ser capaces de adaptarnos al campo, que no es fácil, y no dejar que dominen con balón”, dice Carro.