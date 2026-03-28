El Céltiga FC celebra 100 años de historia con una victoria ante el Lugo B

Los jugadores celebran en Lugo

El Céltiga FC celebró por todo lo alto sus 100 años de historia. El equipo de Luis Carro sacó la garra y el coraje en su enfrentamiento ante el CD Lugo B, sellando un 1-2 que deja a los isleños con 39 puntos gracias a los goles de Marcos Blanco y Pedro Delgado. En la primera mitad, los visitantes se mostraron muy cómodos con balón, generando ocasiones claras de gol.

La primera de ellas la firmó Anxo, que llega a línea de fondo, pero en vez de sacar el centro la apuró hasta el final y la defensa terminó despejando. Óscar tuvo otro remate que se fue al larguero, al que se sumó también una acción por fuera que centra Nico y en el remate el balón acaba dando en el segundo palo.

Por su parte, los lucenses tuvieron dos disparos desde fuera del área de Victor Pascual, que recibía entre líneas para tratar de fulminar a Manu Táboas con disparos raso que el portero atajó sin mayor problema.

El primer gol de los de Luis Carro llegó en una situación de presión avanzada, con Anxo cediéndole el balón a Marcos Blanco para batir así a Mateo Suárez y lograr el 0-1 al descanso. En la segunda mitad, Carro pedía a sus jugadores un poco más de velocidad, pero los locales insistían en llevar el juego por dentro.

A pesar de que robaban bastantes balones, los isleños no encontraban el pase intermedio. En una falta al borde del área sobre Nico, Pedro tomó el esférico para enchufarlo directamente y volver a adelantar a los visitantes en el marcador. A partir del 0-2 todo se ponía de cara para el Céltiga, al que el Lugo B no conseguía desajustar en bloque medio.

El gol de los locales llegó después que ganaran la espalda por fuera a los defensas visitantes, que interpretaron mal varios saltos, y Victor Pascual terminó rematando de cabeza para poner el 1-2. Los isleños pudieron anotar el tercero en una jugada que Costaremata arriba a pase de Covelo. “Por momentos nos costó, ellos interpretan muy bien el juego”, comenta Luis Carro.