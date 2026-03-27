Oportunidad histórica de dar el salto a División de Honor B

Os Ingleses RC venció esta temporada en sus tres partidos disputado ante el Kaleido Vigo y quiere repetir mañana para celebrar el ascenso Mónica Ferreirós

Os Ingleses RC recibe mañana al Kaleido Universidade de Vigo a las 16.30 horas en el estadio de Fontecarmoa en la vuelta de la semifinal por el título de la Liga Gallega. Un partido que vale un ascenso, ya que en juego está el salto de categoría a División de Honor B, una vez que la Federación Española dio luz verde la próxima temporada a la creación de un cuarto grupo en esta categoría, a la que accederán los dos finalistas gallegos, que jugarán el siguiente curso con asturianos y castellanoleoneses.

El equipo de David Lema ganó en medio de la niebla por 16-21 hace dos semanas en la ida en Vigo. Mañana en Fontecarmoa las condiciones serán otras y el juego que traten de desplegar los locales, también. Os Ingleses RC fue campeón de la liga regular, en la que derrotó en los dos enfrentamientos a Vigo, por 10-18 y 23-9. Pero el duelo de mañana es una final por el ascenso y está abierto. “Ahora el contador está a cero”, repiten desde el club, conscientes de que el ascenso se decide en 80 minutos y el objetivo es salir a ganar el partido.

Os Ingleses toma ventaja ante el Kaleido Vigo en medio de una densa niebla, 16-21 Más información

El técnico vilagarciano afronta el duelo con las bajas de Bosnio y Brea, pero pondrá en liza una alineación muy competitiva. “Necesitamos aprovechar la superioridad que tenemos en melé para evitar que tengan tantos ataques, además hay que dominar la touch, intentar robar o ensuciar las suyas”, explica. “En estos partidos es importante estar ordenados en defensa y no cometer golpes de castigo, porque se deciden por detalles”.

Os Ingleses RC está motivado e ilusionado, “deseando que llegue el sábado”. Desde la directiva realizan un llamamiento a la afición: “Nós xogamos no campo, e vós xogades na grada. Precisamos máis ca nunca o voso apoio”. Por eso invitan a todos los vilagarcianos, así como a los clubes de la comarca, a acudir a Fontecarmoa para empujar al equipo en un partido que decide un ascenso a categoría nacional. Así lo entienden también los visitantes, que movilizarán bastante gente desde Vigo y estarán arropados en la grada.

“Nos hace falta ese apoyo de la gente, nos gustaría contar con mucha afición animando”, reconoce Lema. “Nos jugamos poder estar por primera vez en División de Honor B. No tenemos presión ni obligación, pero sí esa ilusión, más si cabe con un equipo con jugadores de casa y por ello queremos tener el máximo apoyo posible”.

En la otra semifinal que decide la otra plaza de ascenso se enfrentan Crat y Campus Universitario de Ourense, con ventaja en la ida para los coruñeses 31-17.