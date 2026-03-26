Vilagarcía reafirma su gran apuesta por el fútbol playa en A Compostela

Fran Carrillo, Luis Treviño, Carlos Coira y Jose Manuel Fernández, en la presentación que tuvo lugar en los campos de la playa de A Compostela CEDI

A Compostela se convertirá en la capital gallega del fútbol playa esta Semana Santa al acoger una jornada de convivencia organizada por la Federación Gallega el lunes, con 150 deportistas, y diferentes torneos de categorías base que se celebrarán desde el jueves día 2 al domingo 5 en los dos campos habilitados en el arenal vilagarciano. De la mano de Luis Treviño, que puso en marcha el el Talitrus Fútbol Playa, el primer club de la comunidad que competirá este verano en el Campeonato de Liga Nacional de Fútbol Playa, la capital arousana sigue dando pasos para convertirse en una referencia de la modalidad merced al apoyo del Concello

Tanto es así, que en junio será la sede una de las concentraciones de la liga de Segunda División Nacional, que reunirá a 12 equipos de diferentes partes de España, y atraerá a Vilagarcía a varios centenares de personas para ofrecer un gran espectáculo durante tres días (del 25 al 28 de junio) en un estadio con gradas supletorias que montará para la ocasión el Concello en la playa, con capacidad mínima de trescientas personas.

El concejal de Deportes, Carlos Coira, el vicepresidente de la RFGF, Jose Manuel Fernández, y los directores deportivos de la Federación y la Fundación, Fran Carrillo y Juanmi Doval, acompañaron esta mañana a Luis Treviño en la presentación de estos eventos que se disputan la próxima semana.

En el caso de la jornada de convivencia, repite tras el éxito de la pasada temporada. Reunirá a 150 futbolitas, desde la categoría benjamín a la juvenil, de la zona sur de Galicia a partir de las 10 horas para realizar entrenamientos durante toda la mañana. Estas jornadas sirven a los seleccionadores gallegos para confeccionar los combinados que participarán en los Campeonatos Gallegos en las categorías alevín, infantil, cadete y juvenil masculinas, y las sub 14, sub 16 y sub 20 femeninas.

Seleccionador Genuine

La novedad en esta ocasión es la inclusión de la modalidad Genuine, para personas con discapacidad intelectual, con la presencia del RC Celta en la sesión de lunes. Treviño, que este año será el seleccionador gallego Genuine en el Campeonato de España que se celebrará en mayo en Cádiz, espera contar también con la presencia en la playa del equipo recién creado del Vilagarcía.

En cuanto a los torneos que acogerán los campos de A Compostela, donde todas las semanas se ejercita el Talitrus, el jueves día 2 será el turno de la categoría benjamín. El viernes, la alevín y el sábado la cadete, mientras que el domingo 5 jugarán los infantil. “El objetivo es seguir dando visibilidad al fútbol playa, por lo que cada día contaremos, como mínimo, con cincuenta participantes”. Entre los clubes que han confirmado su presencia son A Seca, Portero 2000, Arosa, Vilagarcía, Academia Amarelle de Arteixo o el propio Tatitrus.

En total se esperan una veintena de equipos, que jugarán una fase de liguilla por la mañana y eliminatorias por la tarde. También habrá algún equipo femenino en liza, a la espera de que confirmen su presencia otros clubes.

Talitrus vs Amarelle Academy

Además, Treviño está trabajando para que el sábado, coincidiendo con el torneo cadete, que es el que tiene menor participación, el equipo sénior del Tatitrus se enfrenta al del Amarelle, que está preparando la Viseu Cup. Una magnífica oportunidad de ver en acción a jugadores internacionales como el coruñés Kuman Santiso, referente gallego en la selección española masculina y considerado uno de los mejores jugadores del mundo. En el Amarelle Academy también militan Jairo Riveiro, que ha sido convocado recientemente con España Sub 20.

“El aspecto que tiene la playa cada día es mejor con los trabajos que está haciendo el Concello”, explica Treviño, muy satisfecho de que Vilagarcía sea sede de la segunda etapa de la Liga Nacional ya en el primer año de creación del Talitrus, que está confeccionado un equipo cuya base son los integrantes de la última Selección Gallega Juvenil.