Las vilagarcianas Lara Durán y Aroa Pérez disputan el Campeonato de España de Optimist en Getxo

Aroa Pérez y Lara Durán representarán a la Selección Gallega en el Campeonato de España de Optimist da

Las regatistas vilagarcianas Lara Durán y Aroa Pérez participan en el Campeonato de España de Optimist que se celebra durante esta Semana Santa en Getxo (País Vasco). Ambas regatistas del Náutico de Sanxenxo llegan a la cita como vigentes campeonas gallegas de la clase, tras imponerse el pasado mes de febrero en Vigo, Durán se coronó en categoría absoluta, mientras que Aroa Pérez lo hizo en Sub 13, al igual que su compañeros de club Nicolás Agra, en categoría masculina.

El Nacional se disputa desde el lunes día 30 hasta el sábado 4 de abril, bajo la organización del Real Club Marítimo del Abra, y reúne a 155 embarcaciones. Las jóvenes regatistas arousanas forman parte de la Selección Gallega de Vela, junto a otras 15 personas. Ambas empezaron a navegar con 9 años en los cursos de verano de Centro Galego de Vela, antes de pasar al RCN Sanxenxo. Y dieron a Vilagarcía los primeros títulos autonómicos en vela infantil femenina, por lo que siguen la estela de Jacobo García, quien en febrero de 2013 fue el último regatista de la capital arousana en hacerse con el autonómico absoluto.

Para Aroa será su estreno en un Campeonato de España de Optimist, mientras que Lara ya formó parte de la selección autonómica la temporada pasada, y estas serán sus últimas regatas en la clase, puesto que debe dejar la categoría por edad (Sub 16).