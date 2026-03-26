La acogida del 75 aniversario del San Martín desborda todas las previsiones

El San Martín prepara una gran fiesta para celebrar su 75 aniversario, con una comida para 250 personas y al publicación de un libro que repasa toda su historia Gonzalo Salgado

El San Martín conmemorará su 75 aniversario con una comida para 250 personas que se celebrará el próximo 9 de mayo en O Recuncho do Chiado, en Portas. La directiva que preside Laura Navia se está viendo desbordada por la acogida que está teniendo la iniciativa, puesto que sólo en los primeros días tras la apertura de la inscripción para jugadores, entrenadores y directivos, que durante estas décadas han formado o forman parte de la entidad, fueron 150 las reservas realizadas.

“A estas hay que sumarles unas cincuenta plazas que ocuparán los jugadores del primer equipo y los entrenadores de la base”, explica la presidenta.Apenas quedan medio centenar disponibles para aficionados y socios, por lo que se espera que en los próximos días se cubra el aforo del establecimiento.

El coste la comida es de 50 euros e incluye en su carta pulpo, zamburiñas, langostinos, bacalao a la plancha y secreto ibérico, todo ello regado con vinos albariño y mencía, además de café y licores. Los interesados pueden realizar la reserva a través del número de teléfono 637 809 681. En el momento de anotarse es necesario realizar el pago mediante transferencia al número de cuenta ES02 2080 5068 6230 4000 0338, indicando en el concepto “Xantar” y el nombre y apellido.

Desde la directiva del San Martín están gratamente sorprendidos por la acogida que está teniendo la iniciativa, que reunirá a personas que defendieron los colores del club en diferentes épocas. Será un día de reencuentros, nostalgia y cariño hacia la entidad vilaxoanesa. En medio de un ambiente festivo, puesto que tras la comida habrá una sesión musical amenizada por un DJ y servicio de bar para la venta de consumiciones. El club pone servicio de transporte para la ida y la vuelta, fletando autobuses, pero es imprescindible anotarse para disfrutar de este servicio.

Publicarán un libro

Otra de las iniciativas que está preparando el club es un libro que recoge la historia de sus 75 años. El trabajo de recopilación de imágenes inéditas, textos, anotaciones e incluso himnos que está realizando José Luis Teófilo, con la ayuda de la directiva, permitirá al San Martin disponer de un libro con más de trescientas páginas sobre su historia.

El propio Teófilo ya publicó hace casi dos décadas un ejemplar en el que el club compartió protagonismo con la coral y el boxeador Pantera Rodríguez, referentes de Vilaxoán.

Este nuevo libro va más mucho más allá en lo que respecta al equipo de fútbol, que dio sus primeros pasos a finales de la década de 1940, cuando Francisco Montenegro, conocido como “Paco o Rabelo”, impulsó la idea de su creación. El club sufrió un período de interrupción en su segunda década de vida para volver con fuerza y alcanzar la máxima categoría autonómica a mediados de la década de 1970, llegando a disputar seis temporadas en Tercera División en los años ochenta, en la que está considerada como su etapa más gloriosa. Todo estará reflejado en el libro, imprescindible para cualquier sanmartinista o vilaxoanés.

“Antes de la comida realizaremos el acto de presentación del libro”, explica Laura Navia, con el objetivo de que todos los asistentes puedan adquirirlo. La presidenta explica que el club no realiza estas iniciativas con el objetivo de recaudar fondos para la entidad, si no para ponerla en valor después de 75 años. Eso sí, espera que el libro tenga también una buena acogida para no sufrir pérdidas.