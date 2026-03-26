Félix Lamas sigue al frente del CMDC Breogán tras la asamblea de socios

Una veintena de socios se reunieron en la asamblea del Breogán da

El CMDC Breogán celebró su asamblea de socios en el pabellón de Deportes Náutico Tono Campos que sirvió para repasar toda la actividad cultural y deportiva realizada por el club el pasado año, hace balance económico y aprobar la continuidad al frente de la entidad de Félix Lamas, ya que fue el único candidato que se presentó a la elección de presidente.

Lamas estará acompañado en la directiva por otras nueve personas. María Antía Rodríguez Aguín y David Mascato García como vicepresidentes, José Manuel Álvarez Sabor (secretario), José Manuel Álvarez Sabor (tesorero) y los vocales Miguel Fernández Castro, María Uxía Pallares Dovalo, Marta Mourelos Buezas, Fatima Barreiro Pérez y Francisco Javier Blanco Magdalena.

José M. Álvarez hizo balance los éxitos de la sección de ajedrez, mientras que Uxía Pallares dio cuenta de las actividades culturales que llevó a cabo la entidad, entre las que destacaron, entre otras, la celebración del “Día de Rosalia de Castro”, la edición de dos números “Follas Culturais”, charlas, conciertos, exposiciones o actividades en Navidad.

Por su parte, Félix Lamas hizo un repaso a los éxitos de la sección de piragüismo, con títulos nacionales y medallas internacionales, tanto en Campeonatos de Europa como del Mundo. En los Campeonatos de España el Breogán logró ocho oros, 6 platas y 7 bronces, a los que hay que sumar en Stand and Paddle y Barco Dragón. Ouros, 6 Pratas e 7 bronces.

En cuanto a los números del ejercicio 2025, el club meco tuvo unos gastos de 112.239,88€, presentando un pequeño superávit, aprobando un presupuesto para el año 2026 de 112.670,41€, que incluye la compra de una furgoneta merced a una subvención concedida por la Deputación de Pontevedra.