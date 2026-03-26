Félix Lamas sigue al frente del CMDC Breogán tras la asamblea de socios
El club cerró el año 2025 con un pequeño superávit y aprobó un presupuesto de 112.670 euros
El CMDC Breogán celebró su asamblea de socios en el pabellón de Deportes Náutico Tono Campos que sirvió para repasar toda la actividad cultural y deportiva realizada por el club el pasado año, hace balance económico y aprobar la continuidad al frente de la entidad de Félix Lamas, ya que fue el único candidato que se presentó a la elección de presidente.
Lamas estará acompañado en la directiva por otras nueve personas. María Antía Rodríguez Aguín y David Mascato García como vicepresidentes, José Manuel Álvarez Sabor (secretario), José Manuel Álvarez Sabor (tesorero) y los vocales Miguel Fernández Castro, María Uxía Pallares Dovalo, Marta Mourelos Buezas, Fatima Barreiro Pérez y Francisco Javier Blanco Magdalena.
José M. Álvarez hizo balance los éxitos de la sección de ajedrez, mientras que Uxía Pallares dio cuenta de las actividades culturales que llevó a cabo la entidad, entre las que destacaron, entre otras, la celebración del “Día de Rosalia de Castro”, la edición de dos números “Follas Culturais”, charlas, conciertos, exposiciones o actividades en Navidad.
Por su parte, Félix Lamas hizo un repaso a los éxitos de la sección de piragüismo, con títulos nacionales y medallas internacionales, tanto en Campeonatos de Europa como del Mundo. En los Campeonatos de España el Breogán logró ocho oros, 6 platas y 7 bronces, a los que hay que sumar en Stand and Paddle y Barco Dragón. Ouros, 6 Pratas e 7 bronces.
En cuanto a los números del ejercicio 2025, el club meco tuvo unos gastos de 112.239,88€, presentando un pequeño superávit, aprobando un presupuesto para el año 2026 de 112.670,41€, que incluye la compra de una furgoneta merced a una subvención concedida por la Deputación de Pontevedra.