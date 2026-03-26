El equipo juvenil del Asmubal Meaño busca su billete al Sector Nacional en la "Final a 4" de Tui

Raquel Muñiz, jugadora júnior del Asmubal Meaño Mónica Ferreirós

El equipo juvenil femenino del Asmubal Meaño disputa este fin de semana la "Final a 4" en el pabellón Gustavo Rodríguez de Tui, que reúne a varios de los mejores equipos gallegos tanto en categoría masculina como femenina en busca de la clasificación para el Campeonato de España.

El Tecnelsa Amubal finalizó la liga regular Oro en cuarta posición con 26 puntos, los mismos que el Escayolas Miguel Santos BM Cangas, que fue tercero, y dos menos que la SAR Rodavigo, segunda. El título se lo adjudicó el Calfrima Carballal, que logró de esta forma su billete directo al Sector Nacional.

El Asmubal disputa el sábado la segunda semifinal ante el Escayolas Miguel Santos BM Cangas a partir de las 12.30 horas. Antes, a las 10.30 horas, la SAR Rodaviga se enfrenta al Balonmano Porriño, que fue quinto en liga con 19 puntos. El domingo a partir de las 10.30 horas está programado el partido por el tercer y cuarto puesto, mientras que la final será a las 16 horas.

Se espera que el equipo que entrena Óscar Arosa, con jugadoras que esta temporada han estado en algún momento en dinámica de División de Honor Plata en el primer equipo, como Raquel Muñiz, Alba Domínguez, Claudia Vera, María Beis, Sandra Villar o Ana Prol, esté respaldado por un buen número de familiares y acompañantes en Tui. Ya que en la presentación realizada hoy, desde la Federación explicaron que "o evento contará cun completo ambiente arredor da competición, con cantina con servizo de comida, sorteos gratuítos e actividades para nenos e nenas, convertendo a Final 4 nun plan ideal para toda a familia".