Vilagarcía celebrará su Gala do Deporte el viernes 24 de abril

Juan Bouzas, padre de Jéssica Bouzas Maneiro, junto al alcalde Alberto Varela el la última gala, en la que la tensta fue coronada como mejor deportistas local por segundo año consecutivo Mónica Ferreirós

Vilagarcía celebrará la XXXIII Gala do Deporte el viernes 24 de abril a las 20.30 horas en el Salón García. El acto servirá para dar a conocer el nombre de mejor deportista local, además se entregarán menciones a los finalistas y a diferentes personas para reconocer su labor en favor de los clubes y el deporte de la ciudad.

La Fundación abre el plazo de presentación de candidaturas a estos premios, relativos a la temporada 2024-2025 o al año 2025, según el ciclo competitivo de las modalidades. De forma que cualquier club, colectivo o persona a título individual puede realizar su propuesta, adjuntando una lista de méritos a través del apartado de la Fundación Municipal de Deportes de sede.vilagarcia.gal, mediante el formulario específico que se encuentra en este mismo medio.

Cabe recordar que las categorías de las menciones especiales se refieren a directivos o colaboradores, entrenadores, monitores o árbitros, trayectoria deportiva, instituciones o empresas y periodistas o medio de comunicación. Todas las propuestas serán examinadas y debatidas por un jurado para establecer los ganadores.