El Oasis FV Boiro deja a cero al segundo y se aferra a la categoría

Una de las formaciones de esta temporada del Oasis Boiro Pub Gavá - Uttap 3 Catorce - A Terraza do Furancho que milita en División de Honor cedida cedida

El Oasis FV Boiro, oficialmente "Oasis Boiro Pub Gavá - Uttap 3 Catorce - A Terraza do Furanco", se afianza en mitad de la tabla de División de Honor de Veteranos en la delegación de Santiago tras su empate el fin de semana ante el segundo clasificado, O Pino, que se marchó de Vista Alegre sin poder perforar la portería de Jose Trinanes. Al empatar el jueves ante el Camporrapado en partido correspondiente a al 16ª jornada, los boirenses alcanzan los 30 puntos y tienen 8 de ventaja sobre el descenso, donde continúa el Carreira, que perdió en casa 3-5 con el Terras de Touro, rival directo, en un partido en el que ganaba 3-2 a la media hora de juego con los goles de Jose Mos (2) y Ricardo Tesón. Los ribeirenses se quedan a 4 puntos del Órdenes a falta de 21 en juego.

La otra cara de la moneda en la máxima categoría la sigue protagonizando el CD Boiro, que se mantiene líder destacado pese a la derrota que sufrió el sábado por 4-1 en un duelo que le escapó en la segunda parte. Los boirenses tienen 5 puntos de ventaja sobre el segundo gracias a su brillante victoria el jueves en O Pino (1-2).

En Primera el Isorna ya cuenta las semanas para celebrar su ascenso. El sábado goleó al Atlético Cruceiro por 9-0 en el campo de Vilas y aventaja en 18 puntos al Bastavales, que es tercero, cuando restan 21 en juego. Si el sábado gana en el campo Xose Luis Vara de Esteiro al cuadro local será nuevo equipo de División de Honor. Categoría con la que aún sueña el Mirador de Padín, que ganó 3-2 al Advoc. JR Motor & Arturo y se mantiene a 8 puntos del Bertamiráns, que es segundo. A Charca Mascolor, por su parte, sigue empeñado en quedarse en Primera y este fin de semana consiguió su segunda victoria seguida al vencer al Conxo por 1-3.

Más sencillo lo tienenel Crocha London, pese a perder ante el Urdilde por 3-1, ya que tiene 31 puntos y es noveno.

Por último, en Segunda el Taragona consiguió su ascenso matemático a falta de seis jornadas para el final de liga al sumar su vigésimo triunfo seguido. Ganó 0-3 al Bastavales B y aventaja en 21 puntos al tercer clasificado cuando restan 18 en juego. El Artes, que ganó 3-0 al Sar Extramundi, aumenta a 11 puntos su ventaja sobre el Outes Decoraciones Lires, que empató 3-3 ante el Tatano Touliña, por lo que tiene el ascenso muy encarrilado.