El Memorial Miguel Ángel González da inicio a una frenética semana de torneos en Vilagarcía

Carlos Coira y el presidente de la AD Cortegada, Moncho Estévez, botan balones sobre la nueva pista de Fexdega, acompañados en la presentación del Memorial por José Gorgoso y Ricardo López Mónica Ferreirós

El Memorial Miguel Ángel González Estévez vuelve a dar inicio a una Semana Santa frenética de torneos en Vilagarcía. Organizado por el CLB con la colaboración de la Fundación de Deportes, el evento de basket infantil, tanto femenino como masculino, alcanza su vigésima edición y reúne desde este viernes y hasta el domingo a 24 equipos, que llegarán de diferentes partes de Galicia e incluso desde Asturias.

Disputarán un total de 72 encuentros en Fexdega, donde el Concello ha habilitado una quinta pista, en la que se jugará el domingo a las 13.30 horas la final femenina. Sobre la misma presentaron esta mañana el evento el concejal de Deportes, Carlos Coira, el presidente y el vicepresidente de la AD Cortegada, Moncho Estévez y José Gorgoso, y el director técnico del torneo, Ricardo López. Serán más de mil personas las que movilice el Memorial, ya que se esperan 420 deportistas, a los que hay que sumarles los acompañantes.

En categoría femenina los participantes son Cuntis, Miralba Celta, Compañía de María, Deleite Baloncesto, Franciscanas, Grupo Junquera, Celta Celeste, Galogrin, Salesianos, Fundiciones Rey, Grupo Covadonga y la Selección Gallega Infantil de primer año. Mientras que en la masculina lo harán Sigaltec, Deleite Baloncesto, A Estrada, Salesianos, Santo Domingo, Grupo Covadonga, Sigaltec Naranja, Río Ulla, Galogrin, PBB y Estudiantes. Además del combinado de la Federación Gallega con jugadores nacidos en 2013.

Cartel de la vigésima edición del Memorial Miguel Ángel González Estévez da

El torneo arranca el viernes por la tarde con los partidos de la liguilla de grupos, mientras que el sábado y el domingo se disputan las eliminatorias. Los árbitros federados volverán a usar el Memorial como banco de pruebas por parte de la Federación. Además habrá concursos de tiro, de triples y el “two balls" . La organización premiará a los mejores quintetos y a los MVPs.

Como viene siendo habitual, los participantes se alojarán en diferentes hoteles y en el campamento de As Sinas, almorzando todos juntos en el comedor escolar del CEIP A Lomba. Y es que el Memorial es mucho más que baloncesto, ya que los jóvenes deportistas disfrutan de un fin de semana de convivencia y diversión.

Carlos Coira dijo en la presentación que el Concello seguirá colaborando con el evento y felicitó al CLB por alcanzar la vigésima edición. Por su parte, José Gorgoso agradeció la ayuda material y logística de la Fundación, así como la colaboración voluntaria de las familias en la organización, además del apoyo de los patrocinadores que lo hacen posible.