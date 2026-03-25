Dos entradas gratis para cada socio, el Arosa quiere que A Lomba sea una caldera el domingo ante el Somozas

El Arosa regala dos entradas a cada socio para generar el mejor ambiente posible el domingo en A Lomba Gonzalo Salgado

El Arosa quiere que A Lomba presente el mejor ambiente posible este domingo en el partido ante el Somozas (17 horas). El equipo arlequinado, colíder con los mismos puntos que el Compostela, llega a las últimas ocho jornadas de liga con opciones reales y matemáticas de ser campeón y ascender de forma directa a Segunda RFEF. Por ello, la directiva es consciente de que el apoyo de la afición es fundamental para que A Lomba sigue siendo un fortín, donde el equipo de Gonza está invicto. Con el objetivo de llevar al equipo en volandas el domingo, el Arosa repartirá dos invitaciones gratis a cada socio, para que puedan ir acompañados y aumente la afluencia de aficionados en las gradas.

Los abonados pueden retirar las invitaciones desde hoy miércoles, en horario de 17 a 21 horas en las oficinas del club, situadas en A Lomba. Mañana jueves también estarán disponibles, de 11 a 13 horas y de 17 a 21 horas, mientras que el viernes finaliza plazo, sólo con horario matinal (de 11 a 13 horas). El domingo en taquilla no se podrán retirar esas invitaciones, por lo que es esencial que los socios se pasen por el club estos días para recibirlas.

El partido contra el Somozas, que es tercero en la tabla con once puntos menos que el equipo de Vilagarcía, da inicio a una semana importante de tres citas, ya que el Jueves Santo el Arosa repetirá en casa ante el Vilalbés y tres días después, el domingo, visita al Estradense. Por su parte, el Compostela juega este sábado en Noia, el jueves recibe al Gran Peña y cerrará la semana también en casa ante el Arteixo.