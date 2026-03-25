A la baja en División de Honor

Formación del Terras do Umia, que perdió ante el Atlético Combarro, destacado líder del grupo I de Primera de Veteranos en la delegación de Pontevedra Gonzalo Salgado

Los equipos de veteranos de O Salnés y Ulla-Umia de División de Honor están completando una de sus peores temporadas de los últimos años. A falta de siete jornadas para el final de liga hay tres que están prácticamente descendidos. Son los casos del colista San Pedro, que perdió 9-0 con el Bodegón, y de Caldas y Portonovo, que empataron 2-2 en su enfrentamiento directo. Un resultado que no contenta a ninguno.

La cuarta posición que condena a bajar a Primera la ocupa el Multitiendas Unamar, que ha pasado de disputar el Campeonato Gallego temporadas atrás a pelear por no perder la categoría. El sábado cedió 0-2 ante el Estradense, nuevo líder, y la victoria del Netos da Coca ante el Sanxenxo le relega a zona condenatoria. Los lilainos tampoco están fuera de peligro, con sólo tres puntos más que los vilagarcianos. Al igual que el Céltiga, que empató 2-2 ante el Rápidos de Xeve. El Cuntis es el que mejor lo tiene para seguir en División de Honor. Disfruta de un colchón de 5 puntos tras dar la sorpresa en el campo del Chorigal Cerponzóns, que cede el liderato (1-3).

En Primera el Atlético Combarro sigue imponiendo su ley al ganar 0-3 al Terras do Umia. Rías Baixas y Umia mantienen su lucha por la otra plaza de ascenso, empatados a 49 puntos, aunque los de Barrantes con un partido menos. Por abajo, el Cafetería Vilariño coge aire a costa del Chispa (0-1).

En Segunda, el Vilagarcía ganó al ganó al Alba y se benefició del pinchazo del Catoira en Dena, mientras que el líder Racing de Cambados dio otro paso hacia el ascenso al ganar al Meaño Bar Lage, cuarto clasificado.

En Tercera, ganaron Vilanova y Armenteira, que cada vez están más cerca de celebrar su salto de categoría. El líder lo hizo el campo del CAB Enovín por 1-4, mientras que el segundo clasificado venció 3-1 al Carballo da Portela.