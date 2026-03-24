Óscar Marcos ejerce de padrino en su tierra con la Soccer Cup

Las autoridades junto con Óscar Marcos en la presentación Gonzalo Salgado

El San Martín celebra desde el próximo tres hasta el cinco de abril la quinta edición de la Ramiro Carregal Soccer Cup, el Torneo Internacional Cadete que la entidad de Vilaxoán ha conseguido convertir en una cita ineludible y referente a nivel internacional, y que este año tendrá de nuevo dos sedes, el Municipal de Vilaxoán y el Manuel Jiménez.

Un total de 29 equipos competirán en una edición muy especial, y es que el vilaxoanés Óscar Marcos, actual jugador del Celta B, será el padrino de esta nueva edición del torneo. El club presentó en la tarde de hoy la competición con el apoyo de las instituciones. Asimismo, cerca de un centenar de vecinos se acercaron al Municipal de Vilaxoán para disfrutar de la presentación, en la que también estuvieron presentes los jugadores cadetes del San Martín Club de Fútbol.

Como es habitual habrá una primera fase de grupos y una segunda en la que se peleará por el título y también por los diferentes copas de consolación. En la presentación estuvieron presentes distintas autoridades, siendo el primero en tomar la palabra Carlos Coira, edil de Deportes del Concello de Vilagarcía.

La presentación en Vilaxoán Gonzalo Salgado

“Quero agradecer á organización toda a labor que xa son cinco anos realizando. Dende o Concello tratamos de colaborar e ser unha peza para eles”, comenta Coira. “Estamos seguros de que esta edición vai a ser todo un éxito como o foron as demáis. Teremos a moitos equipos pasando uns días bos en Vilagarcía esta Semana Santa”, recalca el concejal de Deportes.

En representación de la Federación Gallega de Fútbol estuvo su vicepresidente, José Manuel Fernández, en el Municipal de Vilaxoán. “É un torneo diferente ós que estamos acostumados a ver, xa que un torneo cadete é outra cousa, porque leva un traballo todavía moito máis arduo, e estamos habituados a ver ós benxamíns e prebenxamíns”, dice.

“Queremos felicitar a todas as persoas e administracións que fan posible este torneo tan bonito e tan esixente, que tamén ten un custo económico importante”, destaca. Por parte de las autoridades también asistió el responsable de Deportes de la Diputación de Pontevedra, Marcos Guisasola.

Asistentes a la presentación Gonzalo Salgado

“Creo que estamos nunha zona espléndida para disputar un torneo tan consolidado coma este”, dice Guisasola. “Unha vez máis, Pontevedra consolídase como a provincia do deporte, apoiando eventos coma este, no que esperamos que haxa unha gran participación. Queremos agradecer á organización a súa labor, así como a todos os clubes que se desprazarán ata Vilaxoán a próxima fin de semana”, concluye Guisasola.

Por parte de la organización, Paco Ozores quiso poner en valor el difícil trabajo de organizar un torneo así cuando se disputan otras grandes citas de renombre.

“El evento se lleva preparando desde el mes de septiembre, ya que es muy complicado conseguir que tantos equipos vengan a Vilaxoán cuando se celebran otros torneos de renombre en España, por eso queremos agradecer a todos los clubes que acuden. Estamos muy contentos de hacer un evento referente en el norte de Portugal y de España”, señala Ozores.

Asimismo, el torneo traerá un gran retorno económico a Vilagarcía de Arousa, y es que acudirán alrededor de 600 deportistas, por lo que se espera rondar la cifra de 1.600 o 2.000 personas que pernocten en la capital arousana durante el fin de semana que se desarrolla el torneo.

Del mismo modo, también quiso pedir un aplaudo para Mar Barral, recientemente fallecida, quién colaboraba con la creación del trofeo de campeones del torneo desde que se empezó a desarrollar la Ramiro Carregal Soccer Cup.

Por su parte, Óscar Marcos, se mostró visiblemente emocionado por apadrinar el torneo de su localidad. El joven futbolista del Celta de Vigo estuvo acompañado de su familia y amigos en un día tan importante en el que sintió el calor de todos los vilaxoaneses.

Entre los equipos confirmados destacan varios canteras de clubes profesionales, como Vitória de Guimarães, Rayo Vallecano, RC Celta, Deportivo o un Leganés que defiende el título logrado el pasado año en la final ante el Betis. También estará representado el Athletic Club con el Antiguoko KE. Desde Portugal llegará también el FC Famalicao.

Esta quinta edición la estrenará el enfrentamiento entre el Fund. Imagine 2050 y el Cedeira SD en el Municipal de Vilaxoán, mientras que el telón del Manuel Jiménez lo levantará el duelo entre CD Parquesol y Cidade de Ribeira CF. Ambos partidos darán comienzo a las nueve de la mañana del viernes tres de abril.