“Estamos respondiendo ante la presión”, dice Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez durante un partido en el Sara Gómez MONICA VILA

El Sigaltec CLB encara los últimos partidos de la temporada con el claro objetivo de seguir en Tercera FEB la próxima campaña. Tras vencer en casa en un apasionante partido al Caja Rural, los de Luis Gabín piensan ya en su visita a Santiago, dónde se verán las caras con un Obradoiro de altura que necesita puntuar como local.

Por su parte, los vilagarcianos tienen en sus manos lograr la permanencia, también a la espera de los resultados del resto de equipos, pero teniendo claro que la continuidad en liga nacional depende de hacer un buen papel en los últimos encuentros de la temporada.

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“Estamos muy contentos tras el partido ante Caja Rural, fue una victoria que necesitábamos mucho y nos pone muy de cara para la permanencia. Tenemos que trabajar los partidos que quedan pero está cada vez más cerca”, comenta Jorge Rodríguez, una de las piezas clave para Gabín en este último tramo de la temporada, y es que a inicios de la misma, el joven sufrió una lesión que le impidió participar con el equipo como le gustaría.

“Deberíamos de ganar en Santiago. Dependemos también del resto de equipos. Obviamente tenemos presión pero creo que estamos respondiendo bien ante ella. Todos supimos manejarla y dar resultados, no es algo que ahora mismo nos preocupe porque estamos en un buen estado de forma”, señala Rodríguez.

El pasado sábado, los de Gabín demostraron que son capaces de mantener un ritmo alto de intensidad y resistir cuando el encuentro se complica. “En cuanto te relajas, el equipo que tienes enfrente también juega, y ahí nos vimos un poco apurados, pero creo que cada jugador está dando lo mejor que tiene cada vez que entra a la pista, es algo que cada vez se nota más. Todos estamos en el mismo barco, nadie mira solo por su éxito”, destaca Jorge Rodríguez.

“No es casualidad que hayamos ganado más partidos en casa, la afición es un factor que nos impulsa. Para mi la trayectoria es ascendente y doy lo mejor que tengo”, dice.