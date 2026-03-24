El Levante resurge de la mano de Íker Losada, que marcó su tercer gol en liga

Íker Losada celebra el gol que marcó el sábado en el triunfo ante el Real Oviedo UD Levante

El Levante e Iker Losada resurgen de la mano. El protagonismo que ha ganado el jugador arousano en los últimos meses coincide con los mejores resultados del equipo, que ha pasado de estar desahuciado a tener opciones reales de lograr la permanencia. Y es que era penúltimo con sólo 9 puntos en los primeros 14 partidos de liga cuando destituyó a Julián Calero, que apenas contó con Íker Losada en ese aciago tramo de la temporada para los granotas.

El catoirense, que llegó este verano cedido por el Betis, sólo disputó 37 minutos en los tres primeros meses de liga a las órdenes del entrenador madrileño, participando en tan solo tres partidos. Pero el cambio de inquilino en el banquillo, con la llegada posterior del portugués Luis García, ha revitalizado al Levante, sacando del ostracismo a Losada, que está siendo una pieza clave en la remontada de su equipo.

El mediapunta ha disputado más de 600 minutos en los últimos 15 partidos, 8 de ellos como titular, anotando tres goles. Su equipo ha sumado 17 puntos en ese período de temporada, unos números que le convierten en el 13º mejor equipo del campeonato y que le han permitido situarse a 3 puntos de la zona de permanencia.

A sus 24 años y en su segunda temporada consecutiva en Primera División, tras militar en el Betis y el Celta la anterior, Íker Losada está demostrando que es un futbolista que destaca en la categoría si le dan confianza y oportunidades, algo que está haciendo el entrenador luso Luis García. El sábado en el triunfo ante el Oviedo desniveló el partido al anotar el 3-2 al inicio de la segunda parte, en la que supuso la cuarta jornada seguida sin perder del cuadro levantinista, que ya ha dejado atrás la parte más exigente del calendario tras enfrentarse a FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid.