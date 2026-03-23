El Ribadumia gana en Rianxo con dos goles de Cris López y mantiene el pulso con el Marín por el liderato

El equipo de Fran Blanco está haciendo una temporada extraordinaria Gonzalo Salgado

El Ribadumia se impuso en Rianxo al CD Unión en el duelo entre el segundo y el tercer clasificado del grupo V de Primera Futgal por 0-2, un resultado que aleja ya a los de Luisito González de la lucha por el título, puesto que también ganó el Marín en esta jornada. A falta de 21 puntos en juego, el CD Unión se queda a once del primer puesto, por lo que a partir de ahora jugará por defender su posición de play-off en los dos últimos meses de liga, ya que su ventaja con el Cordeiro se ha quedado reducida a seis puntos.

El vigésimo segundo triunfo en liga del equipo de Fran Blanco se decidió en la segunda parte, cuando Cris López firmó un doblete en apenas cinco minutos (del 69 al 74). El delantero aurinegro, además, se mete en la pelea por el pichichi. Suma 19 goles, por los 21 que lleva Juanín (Sport Estrada) y los 22 de Isma Cerqueiras "Chuso" (Unión), que se quedó sin marcar esta vez.

Son 69 puntos de 81 posibles los que lleva el Ribadumia en una temporada extraordinaria, pero en la que se ha encontrado con un Marín que tampoco afloja. El equipo de Sergio Martín suma 70 tras ganar en Marcón 2-3 con un gol en el 86 de Álex Rey, que hizo un doblete. Ribadumia y Marín, que se verán las caras en la penúltima jornada de liga en A Senra, mantienen su espectacular pulso por el primer puesto, que otorga el ascenso directo a Preferente.

El Cordeiro está a la par de ambos en cuanto a números en la segunda vuelta, lo que le ha permitido mantener opciones de acceder al play-off. El domingo goleó al Campolameiro en el Municipal de Baña por 4-0 en un partido muy completo, que encarriló en la primera parte con los goles de Rubén Martínez, de penalti, y Moisés Bernárdez.

En la lucha por la permanencia, el Amanecer cayó en Pontecaldelas tras ponerse 0-2 mediada la primera parte, por lo que sigue a cuatro puntos de un Valiño que cayó en As Cachizas ante un Unión Dena al que todavía el salen las cuentas, aunque su margen de error es mínimo.

La derrota en casa del Cuntis ante el colista Agolada es un traspiés importante, que no aclara su situación en la parte baja de la tabla, donde también está implicado un Abanqueiro que perdió en Caldas (2-0) ante un conjunto local que tiene prácticamente los deberes hechos. En una situación cómoda también llega el San Martín a este último tramo final de liga. Empató ante el Flavia (0-0) en Vilaxoán y se mantiene quinto, aunque ya sin opciones de play-off.