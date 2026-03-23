El Portonovo empata ante el rocoso Lemos con Berizzo en la grada de Baltar

El equipo de Minso Vidal no pudo ganar en Baltar a un rival directo, pero continúa una semana más en puestos de play-off Mónica Ferreirós

El Portonovo empató en casa ante el Lemos, rival directo en la lucha por el play-off, en un partido que nivelado en la primera parte y en el que se vio por debajo en el marcador al inicio de la segunda. Pero el dominio y la paciencia de los arlequinados se tradujo en el gol del empate, con asistencia de Jesús Barbeito y finalización de su hermano Juan. El 1-1 permite a los de Minso Vidal continuar entre los cinco primeros una semana más.

La primera parte fue igualada, de bastante tanteo y pocas ocasiones sobre un césped de Baltar bastante mejorado y con Eduardo Berizzo en la grada. El Lemos demostró que es un equipo con buenos futbolistas en ataque, como Adri Díaz, Youness o el pichichi Fito.

Los visitantes dieron el primer aviso en una disparo del propio Youness al palo corto que atrapó sin problemas Diego Dadín. Al equipo de Minso Vidal le costó desajustar a su rival, en el que Emmanuel no perdió nunca el sitio por delante de la zaga. Tampoco a la contra fue sencillo para los locales sorprender al Lemos, por lo que el balón parado fue la llave para hacer daño. En una acción de estrategia los locales rozaron el 1-0 superada la media hora, pero el remate de Keko con el pie a la salida de un córner se perdió desviado.

El Lemos tuvo la última de la primera parte en una acción que inició Fito y él mismo finalizó con un disparo desviado desde el borde del área.

Al inicio de la segunda parte el Lemos encontró el 0-1 en una acción que defendió con muy poca contundencia el equipo local, permitiendo una conducción sin oposición desde el centro del campo hasta el área de Diego.

El Portonovo pasó a dominar y tuvo el empate en un remate de Tymo en una buena jugada por la derecha. Los arlequinados dominaron claramente, percutiendo mucho por la derecha con Juan Barbeito, pero sin finaliiar en área. El Lemos estuvo cerca del hacer el 0-2 en un potente disparo de Adri Díaz que repelió Diego Dadín.

Pero el partido iba en otra dirección y así llegó el empate. Una buen gol. Fue una acción larga en la que el Portonovo tuvo paciencia para mover el balón de una banda a otra, hundiendo a los visitantes. Fue entonces cuando la “conexión Barbeito” entró a escena. Jesús sirvió un pase sobre la entrada desde segunda línea al espacio y por sorpresa de su hermano Juan, que controló en área y batió al meta Losada.

Acto seguido Minso dio entrada a Lezcano. Y es que el Portonovo no se conformó con el empate. Tuvo una ocasión clara por medio de Tymo en una jugaada de saque de banda, pero sin puntería. El Lemos defendió en su campo hasta el final y se llevó un punto de Baltar para seguir al acecho de los puestos de promoción.