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Deportes

El portonovés Adrián Ochoa firma un doblete con el Valencia juvenil y se mantiene como pichichi

Alcanzó la cifra de los 20 goles en el líder del grupo VII de División de Honor

Gonzalo Sánchez
23/03/2026 13:25
Adrián Ochoa celebra uno de los goles que marcó este fin de semana al UCAM Murcia
Adrián Ochoa celebra uno de los goles que marcó este fin de semana al UCAM Murcia
cedida
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El portonovés Adrián Ochoa firmó un doblete en la victoria del Valencia juvenil ante el UCAM Murcia por 0-2, por lo que alcanza los 20 goles en el grupo VII de División de Honor y se mantiene como pichichi destacado de la liga. 

El atacante de Portonovo volvió a ser decisivo y encarriló el partido en la primera parte con su oportunismo y eficacia en el área. En su primera temporada en el conjunto che, a donde llegó del Pontevedra y tras pasar por el Arosa, Ochoa sigue despuntando y siendo una pieza clave en el líder de la categoría, que aventaja en cuatro puntos al Levante y en seis al Villarreal a falta de cinco jornadas para el final de liga.

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