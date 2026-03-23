El Céltiga celebra el sábado en el Auditorio la gala de su Centenario

El presidente Harry Dios en la recepción que le hizo el Concello el pasado mes de junio por el ascenso Mónica Ferreirós

El Céltiga celebra el sábado, día 28 de marzo, su gala de presentación del centenario del club a partir de las 19.30 horas en el Auditorio Municipal de A Illa. Coincidiendo con la fecha de fundación del entidad, la directiva que preside Jose Ricardo Dios, "Harry", cita a sus socios, simpatizantes, vecinos y personas que a lo largo de su vida formaron parte de la entidad a este evento "cheo de emoción e sorpresas, onde honraremos o noso pasado, celebraremos o presente e miraremos cara ao futuro unidos".

Y es que durante la gala el Céltiga presentará el programa de actos del Centenario, descubrirá la nueva equipación conmemorativa y estrenará el nuevo himno del club con motivo de su siglo de vida. Además se inaugurará la exposición fotográfica "100 anos de historia, orgullo e paixón", que repasará los cien años de historia del club que prosiguió con el fútbol a A Illa tras la irrupción del Titánico.

La entrada para la gala es libre y gratuita hasta completar el aforo. Una vez finalizado el acto se llevará a cabo un picoteo con la animación de un DJ en la Plaza do Concello. "Agardamos a presenza de toda a nosa afección, veciñanza, xogadores, directivos de hoxe e de onte, e de todos aqueles que levades o noso escudo no corazón. Este fito histórico é grazas a todos vós", anuncian desde la directiva, que llevan meses trabajando en los actos del centenario.