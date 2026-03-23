El Céltiga celebra el sábado en el Auditorio la gala de su Centenario
Coincidiendo con la fecha de su fundación, 28 de marzo, dará a conocer el programa de actos, el himno y la nueva equipación conmemorativas e inaugurará la exposición que repasa sus cien años de vida
El Céltiga celebra el sábado, día 28 de marzo, su gala de presentación del centenario del club a partir de las 19.30 horas en el Auditorio Municipal de A Illa. Coincidiendo con la fecha de fundación del entidad, la directiva que preside Jose Ricardo Dios, "Harry", cita a sus socios, simpatizantes, vecinos y personas que a lo largo de su vida formaron parte de la entidad a este evento "cheo de emoción e sorpresas, onde honraremos o noso pasado, celebraremos o presente e miraremos cara ao futuro unidos".
Y es que durante la gala el Céltiga presentará el programa de actos del Centenario, descubrirá la nueva equipación conmemorativa y estrenará el nuevo himno del club con motivo de su siglo de vida. Además se inaugurará la exposición fotográfica "100 anos de historia, orgullo e paixón", que repasará los cien años de historia del club que prosiguió con el fútbol a A Illa tras la irrupción del Titánico.
La entrada para la gala es libre y gratuita hasta completar el aforo. Una vez finalizado el acto se llevará a cabo un picoteo con la animación de un DJ en la Plaza do Concello. "Agardamos a presenza de toda a nosa afección, veciñanza, xogadores, directivos de hoxe e de onte, e de todos aqueles que levades o noso escudo no corazón. Este fito histórico é grazas a todos vós", anuncian desde la directiva, que llevan meses trabajando en los actos del centenario.